Lookman all’Inter come Koopmeiners alla Juve: la data è fissata sull’agenda | CM.IT

Muro contro muro tra Lookman e l’Atalanta: l’Inter rimane in attesa e pronta a pianificare un nuovo assalto per l’attaccante nigeriano

Lo strappo è evidente e la tensione alle stelle: Ademola Lookman rompe con l’Atalanta e risponde da par suo alla mancata cessione all’Inter da parte della società orobica.

L’attaccante nigeriano, dopo lo sfogo social nel weekend, si è resto protagonista di un altro gesto forte nei confronti della ‘Dea’ non presentandosi ieri per la ripresa degli allenamenti. Lookman ha disertato Zingonia, senza fornire nessuna giustificazione al club. Il Pallone d’Oro africano non si è presentato al centro sportivo bergamasco, dove era atteso per proseguire il percorso di recupero dall’infortunio al polpaccio accusato nelle scorse settimane.

Lookman ha da tempo trovato l’accordo con l’Inter per un contratto fino al 2030 a circa 5 milioni netti a stagione e al momento non apre ad altre destinazioni. L’Atalanta valuta un provvedimento disciplinare e allo stesso tempo non indietreggia sulla situazione dell’ex Lipsia e Leicester.

L’Inter non ha fretta: la strategia per strappare Lookman all’Atalanta

Come ribadito lunedì dal Dg Luca Percassi, sarà l’Atalanta a scegliere modi e tempi di un’eventuale partenza da Bergamo di Lookman. L’Inter in questa fase rimane in attesa, dopo il rifiuto della ‘Dea’ la scorsa settimana all’offerta da 45 milioni di euro (42 fissi e 3 di bonus non facili).

L’Atalanta non è intenzionata a fare sconti e per trattare l’addio di Lookman servono 50 milioni garantiti, considerando che il sodalizio orobico partiva da una valutazione da 55-60 milioni di euro.

La ‘Dea’ inoltre fa leva sul contratto ancora lungo del nigeriano (c’è un’opzione unilaterale per il rinnovo fino al 2028), senza dimenticare che i bergamaschi dovranno versare il 15% della rivendita al Lipsia. L’Inter non ha mollato la presa e prende tempo dopo le resistenze dell’Atalanta, riflettendo sulle mosse e la strategia da attuare nelle prossime settimane come raccolto da Calciomercato.it. Per alzare la proposta economica a 50 milioni di euro serve il benestare di Oaktree, con il presidente Marotta e la dirigenza di Viale della Liberazione che restano comunque fiduciosi e pazienti sul fronte Lookman.

Una trattativa che per certi versi ricalca e ricorda la telenovela Koopmeiners, accasatosi alla Juventus solo a fine agosto dopo un estenuante braccio di ferro. L’Inter intanto vaglia altre piste alternative (Nkunku, Nico Gonzalez, Openda e Berardi), ma la priorità di Chivu rimane sempre Lookman.