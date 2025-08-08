Il Milan riporta in Serie A il sostituto di Thiaw: affare low-cost

Il tedesco può lasciare i rossoneri, che per rimpiazzarlo potrebbero riportare in Italia un difensore a prezzo di saldo

Un mercato che entra sempre più nel vivo. Il Milan, dopo Jashari non intende fermarsi e ora il nome più caldo è quello di Zachary Athekame. Il 20enne difensore esterno è l’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia, anche se tra domanda e offerta ci sarebbe ancora una piccola distanza.

Dopo il terzino sarà tempo dell’attaccante. Vlahovic e Hojlund al momento sono i due nomi in pole, ma attenzione a possibili occasioni dell’ultima ora. Occasioni che potrebbero verificarsi anche in altri ruoli e che potrebbero dipendere da possibili cessioni. Perché alcuni giocatori della rosa rossonera sono particolarmente corteggiati e se dovesse presentarsi un’offerta difficilmente rinunciabile, a quel punto il Milan potrebbe tornare nuovamente sul mercato in entrata.

Può succedere con Yunus Musah, corteggiato da Napoli e Nottingham Forest, che addirittura potrebbe portare un’offerta da 30 milioni di euro. Può succedere anche con Malick Thiaw, sempre più nel mirino del Newcastle. Il tedesco ha la stima di Allegri, ma se i Magpies dovessero alzare la proposta e avvicinarsi ai 40 milioni il Milan potrebbe cedere.

Milan, spunta la pista Okoli: può sostituire Thiaw

E a quel punto i rossoneri sarebbero obbligati a fiondarsi su un nuovo difensore. E in quest’ottica il nome potrebbe essere una sorpresa.

Come riferisce il giornalista Alessandro Jacobone, il Milan potrebbe pensare a Caleb Okoli. Il difensore piace molto a Moncada e rappresenterebbe un’occasione di mercato. La retrocessione del Leicester ha abbassato il prezzo del cartellino per un giocatore che tra l’altro è nel giro della nazionale italiana e che non andrebbe ad occupare nessuno slot della lista, vista la sua nazionalità italiana e l’essere cresciuto in un vivaio italiano.

Il difensore classe 2001 gode come detto dell’apprezzamento di Moncada, ha giocato in passato in una difesa a tre e potrebbe essere un’opzione anche in caso di schieramento con una difesa a tre da parte di Allegri. A favorire il trasferimento, oltre alla retrocessione del Leicester che può lasciar partire il calciatore a prezzo di saldo, c’è anche l’agenzia che cura gli interessi del difensore, la stessa di Samuele Ricci.