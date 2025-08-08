Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Milan riporta in Serie A il sostituto di Thiaw: affare low-cost

Foto dell'autore

Il tedesco può lasciare i rossoneri, che per rimpiazzarlo potrebbero riportare in Italia un difensore a prezzo di saldo

Un mercato che entra sempre più nel vivo. Il Milan, dopo Jashari non intende fermarsi e ora il nome più caldo è quello di Zachary Athekame. Il 20enne difensore esterno è l’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia, anche se tra domanda e offerta ci sarebbe ancora una piccola distanza.

Thiaw si dispera
Milan, Thiaw può andare al Newcastle: Okoli per sostituirlo (LaPresse) – Calciomercato.it

Dopo il terzino sarà tempo dell’attaccante. Vlahovic e Hojlund al momento sono i due nomi in pole, ma attenzione a possibili occasioni dell’ultima ora. Occasioni che potrebbero verificarsi anche in altri ruoli e che potrebbero dipendere da possibili cessioni. Perché alcuni giocatori della rosa rossonera sono particolarmente corteggiati e se dovesse presentarsi un’offerta difficilmente rinunciabile, a quel punto il Milan potrebbe tornare nuovamente sul mercato in entrata.

Può succedere con Yunus Musah, corteggiato da Napoli e Nottingham Forest, che addirittura potrebbe portare un’offerta da 30 milioni di euro. Può succedere anche con Malick Thiaw, sempre più nel mirino del Newcastle. Il tedesco ha la stima di Allegri, ma se i Magpies dovessero alzare la proposta e avvicinarsi ai 40 milioni il Milan potrebbe cedere.

Milan, spunta la pista Okoli: può sostituire Thiaw

E a quel punto i rossoneri sarebbero obbligati a fiondarsi su un nuovo difensore. E in quest’ottica il nome potrebbe essere una sorpresa.

Okoli e Enzo Fernandez in azione
Milan, occasione Okoli: può essere il sostituto di Thiaw (LaPresse) – Calciomercato.it

Come riferisce il giornalista Alessandro Jacobone, il Milan potrebbe pensare a Caleb Okoli. Il difensore piace molto a Moncada e rappresenterebbe un’occasione di mercato. La retrocessione del Leicester ha abbassato il prezzo del cartellino per un giocatore che tra l’altro è nel giro della nazionale italiana e che non andrebbe ad occupare nessuno slot della lista, vista la sua nazionalità italiana e l’essere cresciuto in un vivaio italiano.

Il difensore classe 2001 gode come detto dell’apprezzamento di Moncada, ha giocato in passato in una difesa a tre e potrebbe essere un’opzione anche in caso di schieramento con una difesa a tre da parte di Allegri. A favorire il trasferimento, oltre alla retrocessione del Leicester che può lasciar partire il calciatore a prezzo di saldo, c’è anche l’agenzia che cura gli interessi del difensore, la stessa di Samuele Ricci.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie