Milan, 90 minuti e un giallo per Athekame: la situazione | CM.IT

Continua il lavoro della società rossonera per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione

Sono giorni frenetici questi che precedono la settimana di ferragosto per il calciomercato, in entrata e in uscita. Uno dei club più attivi è, senza ombra di dubbio, il Milan.

Chiusa, finalmente, la telenovela Ardon Jashari, annunciato ieri ufficialmente, operazione totale da 39 milioni di euro col Club Brugge, i rossoneri si possono concentrare sulle altre situazioni già messe in cantiere. Il centrocampo è sistemato, dopo gli arrivi di Samuele Ricci e Luka Modric, oltre allo svizzero sopra menzionato.

I buchi da tappare restano, ma, soprattutto per il centravanti, ci sarà ancora da aspettare. Come diciamo da diverso tempo, l’obiettivo numero uno resta Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026 e in uscita dalla Juventus. La situazione, però, non è semplice, visto anche l’ingaggio da 12 milioni di euro netti che percepisce attualmente. Una soluzione verrà trovata, magari verso la fine della sessione estiva del calciomercato.

I bianconeri non possono mettere a registro una minusvalenza importante, di contro il direttore sportivo Igli Tare attende, giustamente, per poter strappare il prezzo più basso possibile per il cartellino. Un po’ come successo lo scorso anno con il passaggio di Federico Chiesa al Liverpool. Nel frattempo, però, il dirigente albanese lavora anche sul terzino destro.

Calciomercato Milan, Tare forte su Athekame: ecco cosa manca

Il nome più concreto che circola da qualche giorno è quello di Zachary Athekame. Il 20enne difensore esterno è l’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia e, chiusa la questione Jashari, adesso tutte le attenzioni si concentrano su questa trattativa. Il calciatore ieri ha giocato con lo Young Boys una partita del campionato elvetico: 90 minuti in campo e un’ammonizione contro lo Basilea nella sconfitta per 4-1 patita dai gialloneri.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, resta una piccola distanza tra la domanda e l’offerta, situazione che dovrà essere sbloccata in qualche modo. Gli svizzeri valutano il cartellino intorno ai 10 milioni di euro, il Milan non è intenzionato ad andare in doppia cifra. E Athekame attende un segnale, visto il forte gradimento già manifestato per la destinazione rossonera. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, o addirittura ore, e vi terremo aggiornati.