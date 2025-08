Milan, Jashari sul rettilineo finale: siamo ai dettagli | CM.IT

Si sta per chiudere una trattativa lunghissima che ha visto impegnati il direttore sportivo rossonero e i dirigenti del club belga

Dopo diverse settimane, finalmente possiamo dire che ci siamo: Ardon Jashari si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. In questi minuti, infatti, le parti sono a colloquio per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio.

Come raccontato nella serata di ieri dalla nostra redazione, nonostante il grande ottimismo che si registrava, mancava ancora qualcosa per la fumata bianca. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la trattativa è arrivata sul rettilineo finale. Ultime questioni da risolvere con il direttore sportivo Igli Tare che sta definendo direttamente, senza l’ausilio di intermediari, i dettagli che mancano.

Colloqui diretti con Tare-Brugge per definire le ultime questioni. Milan ha fatto sapere agli agenti, che il club belga non ha coinvolto nelle discussioni coi rossoneri, che l’affare si sta per concludere.@calciomercatoit @alessio_lento https://t.co/d99JOi5nUU — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) August 5, 2025

Un affare da circa 37-38 milioni di euro, con base fissa pari a 34 milioni, più bonus, che consentirà al Club Brugge di realizzare la cessione più importante della sua storia, dopo quella che ha portato Charles De Ketelaere sempre in rossonero nell’estate del 2022, anche in quel caso dopo discussioni durate diverso tempo. Jashari e il Milan hanno sempre tenuto fede all’accordo trovato e il calciatore non ha mai preso in considerazione altre soluzioni. Adesso è il momento dei dettagli, poi Jashari diventerà un nuovo giocatore del Milan di Massimiliano Allegri.