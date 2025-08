Milan, Jashari si avvicina. Ma non è ancora fatta: ecco cosa manca | CM.IT

Sempre attivi sul mercato i rossoneri che stanno lavorando ormai da settimane per cercare di raggiungere l’obiettivo per il centrocampo

Sono momenti decisivi per il futuro di Ardon Jashari, da tempo inseguito dal Milan del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Una trattativa estenuante che sta, probabilmente, per giungere al suo atto finale.

Da settimane, infatti, è noto l’interesse dei rossoneri per il centrocampista svizzero, tanto che il direttore sportivo Igli Tare ha recapito al Club Bruges, proprietario del cartellino del calciatore, diverse offerte importanti. L’ultima nota è pari a 38 milioni di euro, bonus inclusi, con il club belga che non si è mai spostato dalla richiesta di 40 milioni.

Adesso, però, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, le distanze si sono accorciate e, nonostante non ci sia un accordo totale, si stanno cercando di limare gli ultimi dettagli per arrivare alla definitiva fumata bianca. Col Milan forte anche di un accordo blindato con l’entourage del giocatore che ha rifiutato qualsiasi altra possibilità. La telenovela Jashari, dunque, sta per chiudersi, con il club meneghino che ha puntato con decisione sul talentuoso calciatore 23enne per dare qualità e quantità alla propria linea mediana. Gli imprevisti e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma Jashari, ora, è davvero molto vicino al Milan.