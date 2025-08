Vlahovic apre all’addio, ma detta i tempi: ha avuto una rassicurazione | ESCLUSIVO

Il centravanti serbo è sempre in uscita dalla Juventus. Piace al Milan di Allegri, ma non c’è fretta: ecco come stanno oggi le cose

Niente muro contro muro. La Juve ha deciso di usare la linea morbida, almeno per ora, con Dusan Vlahovic. L’ex Fiorentina si allena regolarmente con i compagni e partecipa alle partite amichevoli. Peraltro è anche andato in gol nel pareggio per 2-2 contro la Reggiana nella prima uscita precampionato. Questo nonostante il bomber serbo non rientri più nei piani del club piemontese per il futuro, come fatto capire anche da Comolli.

Non si tratta di un problema tecnico, anzi: in tempi non sospetti l’attuale tecnico bianconero Igor Tudor aveva fatto proprio il suo nome come centravanti ideale per la sua squadra. La questione è puramente economica: Vlahovic è entrato nel suo ultimo anno di contratto, quello in cui guadagnerà 12 milioni di euro netti (circa 23 milioni al lordo). Già rifiutato il rinnovo con ingaggio ridotto, l’unica soluzione diventa la cessione per non perderlo a zero tra meno di dodici mesi.

Calciomercato Juve, Vlahovic non ha fretta: garanzie dalla Serbia

Ma dove può andare Vlahovic? Le destinazioni Arabia Saudita e Turchia (in particolare il Fenerbahce di Mourinho) non sembrano gradite al centravanti. I rumors dall’Inghilterra su un interessamento del Manchester United, invece, non trovano conferme. Resta il Milan, dove ritroverebbe Massimiliano Allegri, che sta valutando la doppia opzione di fare un’offerta cash o di effettuare uno scambio. In tale ottica alla Juventus piace il difensore tedesco Thiaw.

Secondo le informazioni raccolte in Serbia da Calciomercato.it, Vlahovic è disposto ad andare via da Torino e quella rossonera è una meta ben vista, ma il calciatore non ha fretta di cambiare maglia, il che di certo non farà felice la Juve. Questo anche perché ha avuto rassicurazioni dal commissario tecnico Stojkovic che non rischia di perdere la convocazione in Nazionale anche qualora dovesse avere poco minutaggio nella stagione che porta ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti. Insomma, la telenovela Vlahovic non è ancora vicina alla conclusione.