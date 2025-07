DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di martedì 22 luglio LIVE

Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi

Il calciomercato non si ferma e sono tante le indiscrezioni che circolano, in Italia e all’estero per quanto riguarda i calciatori più interessanti del panorama internazionale. Come ogni giorno, su Calciomercato.it trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sulla campagna trasferimenti 2025-26.

Il Milan ha la sua nuova freccia a sinistra: il ‘Diavolo’ chiude per Estupinian a sinistra, trovato l’accordo con il Brighton. L’Inter continua nel pressing su Lookman e intanto incontra gli agenti di Leoni, conteso anche dalla Juventus. Il club bianconero – viste le difficoltà per il ritorno di Kolo Muani – sonda le piste Hojlund, Nunez e Gonzalo Ramos per l’attacco. Il Napoli non si ferma: ipotesi Chiesa, nel mirino anche dell’Atalanta per il sostituire Lookman.

LIVE

08:29 Juventus, tre piste se salta il ritorno di Kolo Muani Niente accordo al momento con il PSG per il ritorno di Kolo Muani: la Juventus pensa a Hojlund, Gonzalo Ramos e Nunez per l’attacco.