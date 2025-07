UFFICIALE l’accordo col terzino, via libera per la Juventus

Il trasferimento del calciatore nella Capitale fa esultare il popolo bianconero: ecco cosa sta succedendo

Né Milan né Wolves per Marc Pubill. Il terzino lascerà l’Almeria per vestire la maglia dell’Atletico Madrid. Il difensore così continuerà a giocare in Spagna.

Contratto di 5 anni per il terzino e 15 milioni di euro all’#Almeria. I contratti sono stati firmati 30 minuti fa. #Wolverhampton molto dispiaciuto https://t.co/Dk7uMv1NOs — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 22, 2025

Quello dei Colchoneros è stato un vero e proprio blitz, che porterà il calciatore a indossare la maglia biancorossa. Un acquisto che fa felice ovviamente Diego Pablo Simeone, ma ad esultare può essere anche una squadra italiana: la Juventus.

L’Atletico Madrid, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con l’Almeria. Il contratto verrà poi depositato una volta superate le visite mediche di rito. I Colchoneros mettono così a segno l’ennesimo colpo di una caldissima estate: prima di Pubill, nella capitale spagnola sono sbarcati Alex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada e Matteo Ruggeri.

Come dicevamo, l’acquisto di Marc Pubill fa felice la Juventus. L’arrivo di un terzino destro è un ulteriore indizio che spinge Nahuel Molina lontano dall’Atletico Madrid.Â

Calciomercato Juventus, via libera per Molina?

È notizia di ieri dell’interessamento da parte dei bianconeri per il giocatore argentino, che in passato ha vestito la maglia dell’Udinese. I tempi per un ritorno in Italia, dunque, sono davvero maturi: Comolli e Modesto hanno deciso di puntare sul 27enne campione del mondo.

La cifra richiesta da parte dei Colchoneros è di circa 25-30 milioni di euro. Una cifra non altissima, ma che la Juventus vorrebbe abbassare. Nei pensieri del club bianconero ci sarebbe il desiderio di aggiungere delle contropartite tecniche: Dusan Vlahovic, Nico Gonzalez e Weston McKennie sono elementi che non rientrano più nei piani di Igor Tudor, che Comolli cederebbe ben volentieri.

Al momento, però, i piani dell’Atletico Madrid sono altri e i tre giocatori non interessano. La Juventus è dunque pronta a lavorare con i Colchoneros per abbassare il prezzo e magari sulla formula. La Vecchia Signora, infatti, preferirebbe prendere Molina in prestito con diritto/obbligo di riscatto. La trattativa è dunque da seguire con molta attenzione: l’acquisto di Pubill non può che essere un segnale importante. L’avventura dell’argentino a Madrid è ormai ai titoli di coda.