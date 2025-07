Pubill, settimana decisiva: vuole il Milan, ma ci sono altre cinque offerte | CM.IT

È la settimana decisiva per Pubill. Il laterale vuole il Milan, ma non mancano le offerte dall’estero. Gli aggiornamenti di CM.IT

Per il Milan, in attesa di novità sul fronte Jashari, entra nel vivo anche l’affare Pubill. È la settimana decisiva in casa rossonera per il possibile arrivo del promettente terzino classe 2003 di proprietà dell’Almeria.

Priorità al Milan, ma senza aspettare troppo. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, Pubill vuole i rossoneri e spera in una risposta rapida dai rossoneri per il suo ingaggio. Entro questo mercoledì, la dirigenza del Milan darà quindi un’indicazione definitiva sul suo eventuale tesseramento, dopo i test fisici svolti di nascosto e superati dal terzino spagnolo.

Le cifre dell’operazione sono confermate: siamo sui 15 milioni di euro, con bonus. Pubill ha anche offerte dalla Liga e dalla Premier League, che valuterà approfonditamente, se l’operazione con il Milan naufragherà.

Nessun timore, quindi: Pubill ha tanto mercato ed è pronto per una nuova avventura. Il promettente laterale spagnolo aspetta il Milan di Allegri.