Bomba Inter-Juve: da Sancho a Lookman, cosa sta succedendo

Da Lookman a Sancho, con il possibile effetto domino che coinvolge Inter e Juventus. Sono ore già decisive in sede di calciomercato

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, sono le ore di Lookman: quello dell’attaccante nigeriano è il nome più caldo del momento, con l’Inter che sta spingendo per averlo subito alla corte di Cristian Chivu. Anche la Juventus, però, è tra le società più attive in questi giorni.

Sul canale Youtube di Calciomercato.it, nel nuovo appuntamento di ‘TiAmoCalciomercato’, il nostro Giorgio Musso ha fatto il punto sulla trattativa Lookman: “Si sta spingendo dopo aver trovato l’accordo con il giocatore. Lookman ha dato la sua parola e dà la priorità all’Inter. C’è un problema però per Marotta ed Ausilio, perché in questo momento l’offerta da 40 milioni di euro non basta per convincere l’Atalanta. L’Atalanta vuole un assegno da 50 milioni di euro, preferibilmente in 2-3 tranche ed a titolo definitivo. Ci sono stati dei nuovi contatti, per il momento l’Inter non alza l’offerta. Pio Esposito invece è blindato dall’Inter e resterà alla corte di Chivu”.

Occhi puntati anche su Sancho-Juventus con il nostro Riccardo Meloni: “La priorità dell’Inter è Lookman, quella della Juventus è Sancho. Anche se la Juventus deve riuscire prima a concludere delle cessioni per poter finalizzare l’affare Sancho. È tutto definito, tutto pronto, un affare da 17 milioni di euro circa con il Manchester United. Sono giorni caldissimi per le cessioni: Mbangula al Werder Brema è fatta, fra i 12-13 milioni bonus compresi, e Weah è sempre più vicino al Marsiglia”.

Calciomercato Juve, Nico Gonzalez può sbloccare tutto: l’effetto domino

Il nome che potrebbe sbloccare tutto è quello di Nico Gonzalez. L’esterno argentino, già in uscita dai bianconeri, è infatti attenzionato dall’Inter ma soprattutto dall’Atalanta per il dopo Lookman.

“Il nome che intreccia tutto è quello di Nico Gonzalez, che è stato offerto all’Inter, è stato offerto anche all’Atalanta. Lui può sbloccare anche l’affare Lookman-Inter e sbloccando in un colpo solo anche l’operazione Sancho. Potrebbe far partire lui questo effetto domino che coinvolgerebbe Lookman e Sancho”. Si attendono ora nuovi aggiornamenti.