Inter, non solo Esposito: altro ‘no’ all’Atalanta nell’affare Lookman | CM.IT

Pressing del club vicecampione d’Europa per l’attaccante nigeriano: Marotta e Ausilio studiano il nuovo piano per strappare il sì della ‘Dea’

Sono giorni decisivi per il possibile ‘colpaccio’ dell’Inter, che spinge per l’arrivo di Ademola Lookman a Milano e alla corte di Chivu.

Il nigeriano è una precisa richiesta del tecnico rumeno, che vuole modificare il 3-5-2 di Inzaghi e puntare sul tridente offensivo con capitan Lautaro Martinez e Thuram, quest’ultimo dichiarato incedibile (almeno per questa stagione) dal Ds Ausilio.

Chivu nelle ultime settimane ha avuto vari confronti con la dirigenza nella sede di Viale della Liberazione e, oltre a Leoni per svecchiare il reparto arretrato, l’ex allenatore del Parma ha chiesto alla società un profilo di alto livello nel reparto offensivo e provare nuovi soluzioni tattiche.

Calciomercato Inter, Frattesi fuori dall’operazione Lookman: veto Chivu e addio solo per una big

Lookman è il prescelto, con il presidente Marotta che ha ottenuto il via libera da Okatree per un grande e oneroso investimento sul mercato. L’Inter però non può spingersi oltre una determinata soglia e difficilmente arriverà agli almeno 50 milioni di euro richiesti dall’Atalanta per il cartellino del Pallone d’Oro africano.

I dirigenti della ‘Beneamata’ devono lavorare anche di fantasia e cercare formule alternative, anche se da Bergamo hanno rifiutato una prima proposta in prestito oneroso con obbligo a 40 milioni nel 2026 da parte di Marotta e Ausilio. La soluzione sarebbe l’inserimento nell’affare di una contropartita: l’Atalanta ha provato a inserire nei discorsi Pio Esposito come svelato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, incassando però subito la netta chiusura dell’Inter.

A meno di un clamoroso e sorprendente dietrofront, quindi, il baby bomber classe 2005 farà parte della rosa di Chivu nella prossima stagione. Asllani e Buchanan al momento non stuzzicano la dirigenza della ‘Dea’, mentre su Frattesi c’è il veto del tecnico rumeno e inoltre l’ex Sassuolo in caso d’addio preferirebbe accasarsi in una big italiana o volare all’estero.