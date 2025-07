Milan, il rilancio è arrivato: Estupiñán si avvicina | CM.IT

Le ultimissime sul terzino mancino: è lui la scelta per il dopo Theo Hernandez. Il punto della situazione

Pervis Estupiñán può diventare il quarto colpo del Milan di Igli Tare e Giorgio Furlani. Il terzino ha già detto sì ai rossoneri, che da qualche giorno hanno intensificato i contatti con il Brighton per chiudere l’affare.

Il Diavolo, come scritto la scorsa settimana, era intenzionato a migliorare la propria offerta da 14 milioni di euro, avvicinandosi a 20 milioni di euro. Una proposta che può soddisfare il club inglese: Jorge Mendes era atteso in Inghilterra, e non può certo essere un caso se la trattativa ha avuto una forte accelerata proprio oggi.

Ora, dalle parti di via Aldo Rossi, come appreso da Calciomercato.it, si respira ottimismo. Il Brighton, d’altronde, aveva promesso di liberare il giocatore – già sostituito con Maxim De Cuyper – di fronte alla giusta offerta.

Dopo Archie Brown, Igli Tare e Giorgio Furlani hanno deciso di puntare tutto su Pervis Estupiñán. Se l’affare dovesse andare in porto già nelle prossime ore, non è esclusa una partenza da parte del giocatore per Singapore, dove raggiungerebbe la squadra rossonera.

Milan, attesa infinita per Jashari: il punto sul resto del mercato

Va sottolineato che la trattativa non è ancora chiusa, ma c’è la volontà da parte di tutti di arrivare a dama il prima possibile. Con il classe 1997 in rossonero, il Milan potrà concentrarsi sugli altri reparti.

Per Ardon Jashari, l’attesa continua ad essere davvero infinita: l’entourage del giocatore sta lavorando ai fianchi del Club Brugge per ottenere il via libera. Il centrocampista sta vivendo un’estate da separato in casa. La voglia di Milan è tantissima e non vede l’ora di vestire il rossonero.

Igli Tare e Giorgio Furlani, inoltre, stanno lavorando per piazzare i calciatori in esubero e per mettere a segno altri due colpi. Occhi puntati su Pubill per la fascia destra, ma l’idea Doué (molto più costosa) non è ancora del tutto tramontata. In attacco, invece, servirà un po’ più di tempo. Ogni giorno spunta un nome nuovo, ma a resistere è quello di Dušan Vlahović: Tare e Massimiliano Allegri ci stanno lavorando a fari spenti, aspettando il momento giusto per affondare il colpo, ma senza trascurare altre opportunità.