Lascia il Milan, addio ad un passo: Furlani stupisce tutti. Il punto su Estupiñán

Le ultime sul calciomercato dei rossoneri. Tra entrate ed uscite: ecco cosa sta accadendo

Prosegue a rilento il calciomercato del Milan. Il club rossonero sta faticando più del previsto nel mettere a segno i colpi necessari per sistemare la rosa.

Allo stesso tempo, anche in uscita la situazione è abbastanza bloccata: gli esuberi sono parecchi, ma lasciare Milanello non è facile. Così, Yacine Adli si allena con il Milan Futuro, al pari di Vásquez. Ismaël Bennacer, invece, lo farà da solo a partire da domani, quando la squadra prenderà il volo per Singapore.

Per il centrocampista algerino si attende una proposta dall’Arabia Saudita, destinazione poco gradita al francese, che preferirebbe continuare a giocare in Serie A. Attenzione, dunque, al Sassuolo. E’ diretto verso la vicina Bologna, invece, Tommaso Pobega: i rossoblù e il Milan sono vicini a un accordo da 7-8 milioni di euro. Restano ancora alcuni dettagli da limare (i rossoneri vorrebbero cederlo a titolo definitivo, mentre Giovanni Sartori spinge per un prestito con obbligo “mascherato”).

Il centrocampista – va detto – piace a Massimiliano Allegri, che in questi giorni lo ha provato anche come terzino. Se il giocatore non dovesse essere con il resto dei compagni, il segnale sarebbe più che chiaro. Partiranno certamente Yunus Musah e Samu Chukwueze che, al pari di Noah Okafor e Lorenzo Colombo, sono in attesa di una sistemazione. Per l’americano e il nigeriano attenzione alla pista inglese, ma Giorgio Furlani per l’ex Valencia pretende un assegno da 25-30 milioni di euro: una cifra non certo bassa.

Milan, il punto sui terzini: occhi puntati su Estupiñán

Per quanto riguarda lo svizzero, invece, c’è da registrare un interesse da parte di alcuni club turchi, ma al momento nulla di davvero concreto. Colombo piace a mezza Serie A: dal Genoa al Pisa, passando per Cremonese, Torino e Parma, diversi club hanno chiesto informazioni su di lui.

La lista dei giocatori da vendere è davvero lunga, e dalle parti di via Aldo Rossi sanno quanto sia importante cedere bene per poter acquistare. La priorità – come è noto – è l’arrivo di un terzino destro e di un terzino sinistro: i nomi cerchiati in rosso al momento sono quelli di Pubill e di Estupiñán. I contatti con il Brighton si stanno intensificando nelle ultime ore: c’è stata un’apertura totale da parte del giocatore, ma serve ancora raggiungere un accordo con il club inglese. La prima offerta da 14 milioni di euro, con i bonus, è stata ritenuta troppo bassa. Il Diavolo, però, è pronto ad alzare l’asticella con una proposta più vicina ai 20 milioni. Sullo sfondo resta Fran Garcia. Gli ottimi rapporti con il Real Madrid potrebbero fare la differenza

Nel frattempo si attendono novità dal Belgio per Jashari. Da Casa Milan sono convinti che il tempo giochi a favore dei rossoneri. Tuttavia, se l’affare dovesse saltare definitivamente, Massimiliano Allegri potrebbe non avere un nuovo centrocampista a disposizione, qualora il reparto non venisse sfoltito: è questo il diktat lanciato da Giorgio Furlani.