Jashari al Milan, arriva l’indizio ufficiale: il punto sul centrocampo rossonero

Le ultimissime sul talento svizzero: arriva dal Belgio una notizia importante. Ecco di cosa si tratta

I giorni passano e Ardon Jashari continua a essere un giocatore del Club Brugge. Nel frattempo, il centrocampista ha iniziato ad allenarsi nel centro sportivo della squadra belga, ma lontano dai compagni.

Nessuna rottura, come molti avevano previsto: il giocatore ha risposto regolarmente alla chiamata del club e, da lunedì, sta lavorando per essere pronto all’inizio della stagione. La testa, però, è chiaramente altrove: Jashari non ha mai smesso di pensare al Milan, al quale ha giĂ detto sì per circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Il giocatore ha rifiutato un paio di offerte dalla Premier League, perchĂ© il suo obiettivo resta quello di vestire il rossonero. Dalle parti di via Aldo Rossi si respira serenitĂ : c’è la convinzione, da parte di Giorgio Furlani, che il tempo giochi a favore del Diavolo. Al momento, il Milan non ha alzato la proposta da 32,5 milioni di euro piĂą bonus, considerata giĂ equa per l’acquisto di Ardon Jashari.

Milan, novitĂ dal Belgio: la decisione di Jashari

L’affare, nonostante i contatti frequenti – soprattutto con il suo entourage – è di fatto in stand-by, ma dal Belgio arrivano segnali interessanti. Indizi ufficiali che lasciano intendere che il Milan non sia poi così lontano: il giocatore, com’è normale che sia in questa fase, continua ad allenarsi a parte.

La notizia, però, è un’altra: Jashari non è presente nella foto ufficiale di gruppo del Club Brugge. Una curiosità non da poco, che è già diventata virale sui social. I tifosi rossoneri tornano così a sperare nello sbarco a Milano del giovane talento svizzero. Ci spera anche lo stesso Jashari, oltre che Massimiliano Allegri.

Il Milan, tuttavia, sabato sera – salvo clamorosi colpi di scena – partirà per la tournée senza di lui. Ci sarà invece Yunus Musah. L’americano, messo sul mercato sia dal tecnico livornese che da Igli Tare, si sta regolarmente allenando a Milanello e fa parte, a tutti gli effetti, del gruppo.

Da Casa Milan, intanto, filtra una voce importante: se Musah non dovesse essere ceduto, il club potrebbe non andare su un’alternativa qualora l’affare Jashari dovesse saltare definitivamente. Senza cessioni, o arriva lo svizzero, o non arriva nessuno: questa, in sintesi, è la linea attuale del Milan.