Braccio di ferro Jashari: la risposta del Milan al Club Brugge | CM.IT

Cosa sta succedendo dopo il no della squadra belga al club rossonero per il centrocampista. Ecco il punto della situazione

Il Club Brugge è uscito allo scoperto, dicendo no al Milan tramite la stampa. I rossoneri devono così fare i conti con le resistenze del club belga.

Nessuno sconto: la proposta da 32,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus non è bastata per ottenere il via libera al terzo colpo a centrocampo. Nonostante l’ottimismo da parte dell’entourage del calciatore, il Club Brugge ha deciso di non scendere sotto la richiesta di 35 milioni di euro di base fissa.

La volontà del centrocampista svizzero, che ha detto sì al Milan per circa 3 milioni di euro netti a stagione, è chiara. La conosce anche il suo attuale club, ma non è servita per accontentarlo. Il braccio di ferro, dunque, continua: il Milan, al momento, non ha deciso di forzare la mano. Come appreso da Calciomercato.it, il club rossonero non ha ancora preso posizione in merito alle dichiarazioni dei dirigenti del Club Brugge. Nessun commento. Di fatto, la trattativa è in stand-by e rischia di saltare per pochi milioni.

Milan, ora cosa succede? Pronte le alternative

Toccherà dunque al Milan, e ovviamente al giocatore, decidere quale sia la strategia migliore da adottare. È evidente, d’altronde, che al momento il Club Brugge intenda cedere il giocatore solo alle proprie condizioni.

E il Diavolo non starà certo ad aspettare ancora per molto. Presto, così, potrebbe tornare di moda un profilo che non è mai tramontato del tutto: quello di Javi Guerra del Valencia, che può lasciare la Spagna per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

I Pipistrelli hanno proposto il rinnovo al centrocampista, ma se il Diavolo dovesse tornare con forza sul giocatore, potrebbe far saltare il banco. Su Guerra, inoltre, si registra l’interesse di diversi club di Premier League, tra cui Manchester United e Wolves.

Per quanto riguarda Xhaka, lo svizzero aveva detto sì al Milan: è un profilo che piace molto a Igli Tare e Massimiliano Allegri, ma convince meno Giorgio Furlani, che – dopo Luka Modric – preferirebbe un giocatore più giovane per completare il reparto di centrocampo. Lo svizzero, in questi giorni, è stato accostato alla Juventus, che potrebbe aver bisogno di un mediano qualora facesse le valigie Douglas Luiz.