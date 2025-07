Il ‘messaggio’ di Tare su Jashari: resta la fiducia, il Milan sempre in attesa del Brugge

L’elvetico e il suo entourage stanno facendo di tutto affinché vada in porto l’operazione. Cosa è trapelato a margine della presentazione di Ricci

Per Jashari serve tempo e pazienza. Questo è filtrato oggi da Tare a margine della presentazione di Samuele Ricci.

Il Brugge non ha ancora risposto all’ultima offerta presentata dal Milan per il centrocampista elvetico: circa 32,5 milioni di euro più bonus, per un totale vicino ai 40 milioni.

Dall’entourage di Jashari filtra sempre grande ottimismo e fiducia altissima. E che quella di oggi potrebbe essere una giornata chiave per l’operazione. Condizionale d’obbligo perché le trattative, doveroso sottolinearlo, non le facciamo noi.

L’ex Lucerna vuole solo il Milan nonostante abbia altre importanti offerte sul tavolo, coi rossoneri ha già una intesa per un contratto da circa 3 milioni più bonus.

Jashari non è andato a Glasgow con la squadra e nel mini-ritiro in quel di Londra, d’accordo col suo stesso entourage sta provando a forzare la mano.

Il Brugge ormai lo conosciamo, è un osso durissimo: con Jashari vuole realizzare una cessione record per il club, ecco anche perché la richiesta tocca i 35/40 milioni di euro.

Pro cessione, quindi a vantaggio del Milan c’è il fatto che già da giorni stia lavorando alla sostituzione dello svizzero, nel mirino Aleksandar Stankovic dell’Inter. I

Il club di Oaktree chiede circa 10 milioni e, soprattutto, un’opzione di riacquisto per non perdere del tutto il controllo sul cartellino.