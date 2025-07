Milan, doppio colpo sulle fasce: pressing per Pubill, poi il terzino sinistro | CM.IT

Le ultime notizie legate al calciomercato del club rossonero: Igli Tare vuole completare la rosa il prima possibile. Il punto della situazione

Continua a lavorare intensamente il Milan di Igli Tare e Giorgio Furlani. I rossoneri fra pochi minuti accoglieranno in via Aldo Rossi, Pietro Terracciano.

Il portiere firmerĂ un contratto che lo legherĂ al club rossonero per i prossimi due anni. E’ il terzo acquisto per Massimiliano Allegri, che ovviamente aspetta altri innesti dopo Ricci e Modric. La rosa, al momento, non è completa: servono soprattutto due terzini, uno destro e un altro sinistro.

Dopo la partenza di Theo Hernandez e gli addii di Kyle Walker, Alessandro Florenzi e Davide Calabria, la difesa va rafforzata sugli esterni. Per la corsia destra, il nome di Pubill è quello cerchiato in rosso. I contatti con il suo agente per portare il terzino spagnolo a Milano stanno proseguendo in queste ore: la scelta di puntare con decisione sul giocatore è arrivata viste le difficoltà nel raggiungere Doué.

Bisognerà premere il piede sull’acceleratore per battere la concorrenza dei Wolves, che si sono mossi con decisione. Le prossime ore possono già essere decisive per capire se potrà arrivare la fumata bianca a breve.

Milan, caccia al terzino sinistro: ecco il dopo Theo Hernandez

Allo stesso tempo, il Milan si sta muovendo per trovare un rinforzo anche sulla sinistra. Poteva essere Archie Brown, ma il giocatore ha scelto di sposare il progetto del Fenerbahçe. Il Diavolo si augura di spendere poco meno di 20 milioni di euro per quello che sarà l’erede di Theo Hernandez.

Il Milan può sfruttare gli ottimi rapporti con il Real Madrid per ottenere un prezzo di favore per Fran García. Il club rossonero ha così chiesto informazioni per il 25enne, ma allo stesso tempo sta prendendo in considerazione altri profili.

Sul taccuino di Igli Tare e Geoffrey Moncada c’è anche Miguel Gutiérrez del Girona. Sugli esterni, dunque, si può parlare spagnolo, ma attenzione a un altro nome: quello di Pervis Estupiñán, che il Brighton è pronto a cedere dopo aver acquistato Maxim De Cuyper, vecchio obiettivo di mercato del Milan. In attesa del doppio rinforzo, nelle prossime amichevoli Massimiliano Allegri potrà puntare sui giovani Bartesaghi, Magni e Jimenez, oltre che sui jolly Saelemaekers e Pobega.