Regalo per Allegri, il Milan accelera: si può chiudere a 15 milioni

Rossoneri a caccia di un nuovo colpo da regalare al proprio tecnico: affare da circa 15 milioni di euro

Il Milan deve cercare di dare un’accelerata importante al proprio mercato, sia in entrata che in uscita. Tanti giocatori sono sul piede di partenza, ma ancora non hanno lasciato Milanello. Servono però anche nuovi innesti, in particolare in difesa, sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra da regalare a Massimiliano Allegri.

E per la corsia di destra ora il candidato in pole position è Marc Pubill. Il difensore spagnolo, classe 2003, in forza all’Almeria, ha superato tutti nelle gerarchie e il club rossonero punta a superare la concorrenza estera, del Wolverhampton in particolare. Il catalano ha un contratto fino al 2029 con l’Almeria e potrebbe partire per una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

Milan, Pubill diventa il primo obiettivo

Questa la proposta che il Milan sarebbe intenzionato a fare al club spagnolo, con l’obiettivo di superare la concorrenza. I rapporti tra le parti sono ottimi e anche Allegri avrebbe avvallato l’operazione.

Lo spagnolo ha costi decisamente inferiori rispetto a Guela Doue, franco-ivoriano dello Strasburgo, per cui il Milan ha formulato offerte superiori ai 15 milioni giudicate troppo basse. I rapporti tra il Milan e il Chelsea (la proprietà dei ‘Blues’ e dei francesi è sostanzialmente la stessa) si sono fatti un po’ più tesi, soprattutto dopo il rifiuto per Maignan con la permanenza del transalpino in rossonero e il conseguente mancato approdo a Londra. Ecco quindi che Pubill, anche per caratteristiche maggiormente difensive rispetto all’ivoriano, è diventato il preferito e domani potrebbe esserci un importante affondo per tentare di chiudere l’affare. Quotazioni in ascesa per il classe 2003, che data l’età occuperebbe in lista Serie A uno degli slot under-22 e non uno dei 17 posti per i giocatori formati all’estero.