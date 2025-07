Tare fissa gli obiettivi: 30 milioni per i terzini, Brown prende quota | CM.IT

Il punto della situazione sulla difesa del Milan: l’albanese è pronto a mettere a segno i colpi che servono a Massimiliano Allegri

Igli Tare e il Milan sono ancora in attesa del via libera da parte del Club Brugge per Jashari. Una volta sistemato il centrocampo, il dirigente albanese potrà così concentrarsi sul reparto difensivo.

Massimiliano Allegri ha mostrato tutta la sua tranquillità in conferenza stampa, ma ha fatto capire che servono due terzini: uno destro e uno sinistro. Il club rossonero, inoltre, potrebbe acquistare anche un centrale qualora Malick Thiaw facesse le valigie. Al momento, però, non è arrivato l’ok al trasferimento al Como. Il tedesco, che preferirebbe giocare in Germania o eventualmente in Inghilterra, ci sta ancora pensando.

Senza l’addio di Thiaw o di un altro centrale, il Milan non può certo dare l’assalto a Giovanni Leoni, che piace anche all’Inter e viene valutato oltre i 30 milioni di euro. Le attenzioni di Igli Tare sono così rivolte principalmente alle corsie laterali, dove occorre sostituire Theo Hernandez, che a ore sarà ufficialmente un giocatore dell’Al Hilal. A destra, però, la situazione non è molto diversa, dopo gli addii di Davide Calabria e Kyle Walker.

Milan, niente spese folli: la strategia di Tare

Al momento non c’è alcuna trattativa davvero calda, ma la pista che porta ad Archie Brown, come confermato a Calciomercato.it, è pronta ad infiammarsi. Ad oggi, il giovane 23enne di Birmingham è il favorito per raccogliere l’eredità pesante del francese.

Sulla destra, appare parecchio complicato arrivare a Guela Doué, per il quale lo Strasburgo chiede parecchi soldi (il prezzo iniziale è di 35 milioni). Ecco perché bisogna tenere d’occhio altre piste, come quella che porta a Pubill dell’Almeria, che ha una valutazione decisamente più bassa, e Santos del Lille. I profili che Igli Tare e Geoffrey Moncada stanno vagliando, però, sono diversi.

Il Milan non farà follie per sistemare le corsie laterali di difesa e difficilmente si andrà oltre una spesa complessiva di 30/35 milioni di euro. In attesa di novità dal mercato, Allegri in questi giorni lavorerà con i giovani Alex Jimenez, Bartesaghi e Magni, per capire chi potrà continuare a far parte della prima squadra.

Sul talento spagnolo, che il Real Madrid ha deciso di lasciare al Milan, ovviamente non ci sono dubbi. Se i due italiani non dovessero essere ritenuti pronti, verrebbero girati in prestito.