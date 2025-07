Milan, intrecci turchi: via libera per Morata, in due verso Istanbul

Le ultime sul mercato rossonero: ecco cosa è successo nelle ultime ore. Igli Tare e Giorgio Furlani sfoltiscono la rosa

Con l’ufficialità di Victor Osimhen al Galatasaray, attesa a breve, Cesc Fabregas potrà finalmente accogliere Alvaro Morata.

Il Milan, così, può definitivamente chiudere il capitolo con lo spagnolo, ma l’asse Milano-Istanbul potrebbe scaldarsi ulteriormente nelle prossime ore. Il Diavolo, infatti, è in trattativa con il Beşiktaş per la cessione di Emerson Royal. Il terzino brasiliano, che a gennaio era stato vicino al trasferimento al Galatasaray, potrebbe ora vestire il bianconero. L’ex Tottenham ha detto sì ai turchi: ora serve che i due club trovino la giusta quadra. L’idea che sta prendendo piede è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 12 milioni di euro.

Il Beşiktaş spinge verso questa soluzione e attende una risposta dal Milan, che si è preso del tempo prima di dare il via libera. Emerson Royal non rientra nei piani di Massimiliano Allegri ed è rimasto a Milanello in attesa di novità. Nel frattempo, Tommaso Pobega ha salutato il gruppo, tornando a vestire la maglia del Bologna: nelle casse del Diavolo entreranno sette-otto milioni di euro. Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto, ma le condizioni non lasciano dubbi sul trasferimento a titolo definitivo.

Milan altre cessioni in vista, ma c’è chi dice no alla Turchia

La Turchia, inoltre, potrebbe essere meta anche per altri calciatori. Noah Okafor, ad esempio, ha ricevuto diverse proposte, ma al momento nessuna offerta ha convinto il Milan, che vorrebbe una cifra attorno ai 15 milioni di euro — cifra che difficilmente potrà garantire il Bologna, nonostante l’interesse manifestato.

Attenzione, quindi, a un possibile ritorno al Salisburgo o a un approdo in Germania, dove il giocatore ha mercato. Un buon pre-campionato può certamente aiutarlo a trovare la squadra giusta per il suo futuro. Allegri, sia contro il Liverpool che contro l’Arsenal, gli darà spazio, permettendogli di mettersi in mostra.

Nei giorni scorsi, inoltre, anche il nome di Pavlović è tornato in orbita Galatasaray, ma le intenzioni del serbo sono altre: ha voglia di giocarsi le sue carte con il Milan e convincere Massimiliano Allegri. I giallorossi, inoltre, hanno ricevuto un no anche da parte di Mike Maignan, che rimarrà in rossonero dopo che la trattativa è saltata.