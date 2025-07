Inter, ora è ufficiale: deciso il futuro di Calhanoglu

Calhanoglu, il futuro è deciso: arriva l’annuncio definitivo dell’agente del centrocampista turco

La ‘telenovela’ Calhanoglu è definitivamente conclusa. È appena arrivato l’annuncio dell’agente che ha chiarito il futuro del centrocampista dell’Inter.

Gordon Stipic, in un’intervista rilasciata a ‘TRT Sport’, ha annunciato che Hakan Calhanoglu giocherà nell’Inter anche nella prossima stagione. “Non ci sono stati né incontri né trattative con squadre turche. Non abbiamo avuto alcun colloquio con il Fenerbahçe. – ha affermato il procuratore – Né Hakan né io abbiamo parlato con il Galatasaray“.

L’ex Milan, dunque, sarà ancora nerazzurro: “Hakan Calhanoglu resterà all’Inter il prossimo anno. Non ha chiesto alcun permesso per parlare con altri club. Non posso nascondere che da bambino aveva una simpatia per il Galatasaray, ma per quanto mi risulta, il Galatasaray ha in mente altri piani”.

👀🚨L’AGENTE DI #CALHANOGLU FA CHIAREZZA SUL FUTURO Ai microfoni di ‘TRT Spor’, Stipic, procuratore del centrocampista dell’#Inter, ha parlato così delle ultime voci di mercato e del futuro della stella nerazzurra pic.twitter.com/ZwxlzafSfi — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 22, 2025

Dopo il Galatasaray, sfuma così anche il possibile ritorno in patria con la maglia del Fenerbahce di Mourinho. Calhanoglu sarà ancora un giocatore dell’Inter.