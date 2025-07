Juventus, scambio più 3 milioni: nuovo affare dopo Conceicao

Igor Tudor aspetta rinforzi per nuova stagione: la dirigenza bianconera al lavoro in entrata e uscita per accontentare il tecnico croato

La Juventus lavora su diversi fronti per rinforzare la rosa di Igor Tudor, con la squadra bianconero che tra due giorni inizierà ufficialmente la nuova stagione con il raduno alla Continassa.

Per il momento la ‘Vecchia Signora’ ha messo a segno il colpo Jonathan David in attacco e trovato l’accordo con il Porto per la riconferma di Conceicao, mentre per regalare dei nuovi tasselli al tecnico Tudor dovrà prima operare in uscita e monetizzare.

Con le valigie pronte figurano Mbangula e Weah, che saranno i primi a salutare la compagnia portando nelle casse della Juve circa 25 milioni di euro. Il belga si accaserà al Werder Brema, mentre il figlio d’arte è sempre più vicino al Marsiglia (da definire la formula dell’operazione).

Calciomercato Juve, la proposta del Porto: Joao Mario più cash per Alberto Costa

Intanto tra le partenze occhio alla situazione di Alberto Costa, che oltre allo Sporting Club Portugal – con sul quale si discute inoltre di Hjulmand – è finito in patria nel mirino anche dei rivali del Porto, che nei giorni scorsi ha chiuso proprio con la Juventus la trattativa per la permanenza di Francisco Conceicao sotto la Mole.

I ‘Dragoes’ farebbero sul serio per il giovane laterale e, come riporta Fabrizio Romano, sarebbe pronti a formulare una proposta alla ‘Vecchia Signora’ che prevederebbe l’inserimento di una contropartita per superare la concorrenza. Il Porto infatti proporrebbe il cartellino di Joao Mario, oltre a un conguaglio intorno ai 3 milioni per avere la meglio sullo Sporting e strappare il sì della Juventus per Alberto Costa.

La dirigenza della Continassa vorrebbe incassare una cifra vicina ai 20 milioni di euro dall’eventuale cessione dell’ex Vitoria Guimaraes, ma la proposta dei ‘Dragoes’ potrebbe cambiare le carte in tavola visto che i bianconeri si ritroverebbero il sostituto in mano sulla fascia destra. Oltre a Joao Mario, sempre per la corsia esterna, la Juve valuta anche il profilo di Molina che è in uscita dall’Atletico Madrid.