Maignan inguaia Allegri: può lasciare il Milan, su richiesta di un italiano

Nuovo assalto a Maignan da parte del top club: l’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti sul futuro del portiere del Milan

In casa Milan non è ancora conclusa la ‘telenovela’ Maignan. Nonostante i segnali di disgelo sul fronte rinnovo, infatti, un top club europeo sarebbe pronto a tornare all’assalto per il portiere francese.

Secondo quanto riportato da ‘Givemesport’, il Chelsea avrebbe ripreso in mano la questione Mike Maignan e sarebbe pronto a tentare un nuovo affondo per l’estremo difensore rossonero. I Blues hanno sondato nuovamente la possibilità di raggiungere un accordo con il Milan per Maignan.

Tuttavia, allo stato attuale delle cose, il club londinese non sarebbe disposto a pagare una cifra esorbitante per il francese e non dà priorità all’ingaggio di un nuovo portiere titolare, soprattutto alla luce delle prestazioni di Robert Sanchez nel Mondiale per Club vinto dalla squadra di Enzo Maresca. Il Milan, dal canto suo, continua a non fare sconti e chiede 25 milioni di euro per la cessione immediata del 30enne.

Calciomercato Milan, il Chelsea torna su Maignan: i dettagli

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Milan e Chelsea sono state vicine a chiudere l’accordo definitivo per Maignan prima dell’inizio del Mondiale per Club. Un mese dopo, con il trionfo dei Blues, lo scenario è cambiato ma il forte interesse degli inglesi è ancora intatto.

Fonti di ‘Givemesport’, riferisce il portale, sono state informate che l’interesse del Chelsea per Maignan resiste: i dirigenti della società londinese starebbero così valutando la sua disponibilità, mentre ragionano se tornare al tavolo delle trattative con una proposta migliorata per il Milan. La posizione del Milan, però, non cambia: serviranno circa 25 milioni per acquistare l’estremo difensore rossonero. A maggior ragione dopo l’inizio del ritiro pre-campionato e della nuova stagione della squadra di Allegri.