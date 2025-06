Maignan-Milan, segnali di disgelo: Tare e Allegri spingono per il rinnovo

Le ultimissime sul portiere francese. Novità in vista per l’estremo difensore sul quale il club rossonero vorrebbe puntare

Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno concentrando le proprie attenzioni sul centrocampo. Migliorare il reparto mediano dopo la partenza di Tijjani Reijnders è d’altronde la priorità.

Xhaka così sta prendendo quota, ma l’idea di del Milan è anche quella di mettere le mani su un centrocampista giovane. Oltre a Luka Modric e lo svizzero, dunque, attenzione a Guerra e Jashari. Il Diavolo, però, è intenzionato a migliorare ogni reparto della propria squadra.

L’unico ruolo in cui spera di non dover intervenire è quello del portiere, dove si augura di poter contare ancora per molto su Mike Maignan. Il francese è stato ad un passo dall’addio: l’ex Lille ha detto sì al Chelsea, che però non è riuscito ad accontentare le richieste del Milan. Così l’affare è saltato, con i londinesi che al momento pensano a concentrasi sul Mondiale per Club.

Massimiliano Allegri ha così potuto esultare: non è un segreto, infatti, che il livornese ha voglia di puntare su Mike Maignan per la stagione che sta per aprirsi. Ad oggi, dunque, il francese è visto come il portiere titolare del Milan, ma nel calcio tutto può cambiare in fretta e non s può escludere un nuovo tentativo del Chelsea o di un’altra squadra.

Giocare con un portiere in scadenza di contratto, che può avere la testa altrove non appare proprio il massimo. Dalle parti di Via Aldo Rossi sperano così di trovare una soluzione nel corso delle prossime settimane.

Milan, rinnovo Maignan: Tare e Allegri vogliono il sì del francese

Igli Tare e Massimiliano Allegri sono intenzionati a provare a convincere Maignan a rinnovare il contratto con i rossoneri.

D’altronde un’intesa a cinque milioni di euro netti a stagione era stata trovata, prima del passo indietro del club. Un passo indietro che non è per nulla piaciuto al francese. Ora il Diavolo spera di ricucire lo strappo grazie al lavoro diplomatico del Direttore sportivo albanese e del tecnico livornese che ha davvero voglia di puntare sul transalpino. Il telefono dell’ex Lille sta dunque squillando ininterrottamente.

Nel frattempo sui social il Milan si coccola il proprio portiere, mostrando le sue migliori parate della stagione. Il video così è stato condiviso su Instagram da Mike Maignan. Un gesto quello del francese che in molti hanno interpretato come un segnale di apertura verso il Diavolo. Chissà che l’azione di Tare e Allegri non abbia già portato i primi frutti.