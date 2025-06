Tare accelera per Xhaka , poi un altro centrocampista per il Milan | CM.IT

Le ultime sul centrocampo rossonero. Il Diavolo è pronto a cambiare il volto alla propria mediana: ecco cosa sta succedendo

Dopo la partenza di Tijjani Reijnders, Igli Tare e Massimiliano Allegri si stanno concentrando sul reparto di centrocampo. Le prossime mosse di calciomercato saranno proprio rivolte alla linea mediana.

Il colpo Luka Modric, atteso a Milano dopo il Mondiale per Club, non può certo bastare: il Milan così è pronto a mettere le mani su un altro giocatore di esperienza, che possa portare leadership e carisma. Come scritto nei giorni scorsi, il profilo individuato è quello di Granit Xhaka.

E’ un’idea forte di Igli Tare, che ha avuto il pieno consenso da parte di Massimiliano Allegri. Il calciatore 32enne ha dato il suo ok al Milan, così i primi giorni della settimana che si aprirà domani saranno fondamentali per capire come potrà evolversi la trattativa. Come appreso dalla redazione, infatti, sono previsti contatti tra il Milan e il Bayer Leverkusen. Saranno utili anche per capire il prezzo, con il Diavolo che si augura di non andare oltre i 15 milioni di euro. Il confronto potrebbe, inoltre, essere importante per tornare a parlare di Malick Thiaw, che i tedeschi vorrebbero per sostituire Tah.

Milan, svolta a centrocampo: attesa per Musah, poi un altro colpo

La settimana che avrà inizio fra poche ore sarà importante anche per altre manovre a centrocampo. Sono attesi sviluppi sulla trattativa che dovrebbe portare Yunus Musah al Napoli, ad inizio settimana.

La distanza tra le parti è minima e il calciatore vuole essere allenato da Antonio Conte. E’ vero che hanno chiesto informazioni il West Ham ed altri club inglesi, ma l’americano oggi pensa solo ai campioni d’Italia. L’affare è pronto a chiudersi per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Il Milan poi vuole regalarsi ancora un altro centrocampista. Stavolta si punta ad un profilo giovane, che possa di fatto raccogliere l’eredità di Tijjani Reijnders. I nomi cerchiati in rosso sono quelli di Ardon Jashari e di Javi Guerra. Per il primo c’è da fare i conti con un Club Brugge che difficilmente farà sconti (la valutazione è sui 35 milioni di euro, ma in Belgio sostengono che ne serva qualcuno in più), per il secondo, invece, si può chiudere sui 25 milioni. I prossimi giorni faranno chiarezza, con Ricci, che piace tanto e resta sullo sfondo, ma come raccontato, non è più una primissima scelta.