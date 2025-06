Non solo Xhaka, pressing per Jashari: Tare sceglie gli svizzeri, il costo del doppio colpo | CM.IT

Le ultimissime sul mercato del Milan. Ecco cosa sta succedendo in via Aldo Rossi: il punto della situazione

Un altro esperto dopo Luka Modric e un giovane, entrambi svizzeri. Igli Tare vuole piazzare il doppio colpo a centrocampo e dopo le conferme per Xhaka, le attenzioni si sono spostate altrove.

Sì perchĂ© l’albanese ha deciso di puntare sul talento del Club Brugge, Ardon Jashari per rafforzare la linea centrale del campo. Per il calciatore classe 2002, però, il costo non è certo basso: per strapparlo alla squadra belga servono 35 milioni di euro. L’interesse per il calciatore – come confermato a Calciomercato.it – è reale e in queste ore si può provare l’affondo, mettendo sul piatto una cifra 7-8 milioni piĂą bassa.

Per strappare il sì del centrocampista del Bayer Leverkusen, invece, l’ex Lazio spera di poter sborsare una somma inferiore ai 15 milioni di euro. Il Milan, dunque, è pronto a cambiare volto alla propria mediana, dopo Luka Modric, atteso in Italia dopo il Mondiale per Club, ecco il doppio colpo svizzero.

Con il Club Brugge attenzione ad altri affari possibili affari, con Igli Tare che inevitabilmente chiederĂ informazione per De Cuyper, indicato da molti come l’erede di Theo Hernandez. Ma di profili interessanti la squadra belga ne ha davvero parecchi, come Joel Ordonez, finito nel mirino dellaRoma.

Milan, cambia il volto del centrocampo

Il Milan è dunque super attivo sul calciomercato. La partenza di Tijjani Reijnders ha scosso l’ambiente rossonero, ma il colpo Luka Modric ha fatto tornare il sorriso al tifoso del Diavolo.

Igli Tare, però, non può certo fermarsi. L’idea di cambiare volto totalmente al centrocampo è palese. Anche perchĂ© oltre all’olandese, è pronto a fare le valigie anche Yunus Musah, destinato a dire addio ai rossoneri per una cifra sui 25 milioni di euro. Non c’è poi la certezza di vedere in rossonero Ruben Loftus-Cheek, che per una ventina di milioni può salutare il gruppo. E’ previsto che rimangano al Milan, invece, Youssouf Fofana e Warren Bondo.

Per quanto riguarda il mercato in entrate va prestata attenzione a Samuele Ricci, per il quale c’è da tempo un accordo (manca quello con il Torino). Abbiamo spiegato, però, che con l’arrivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri il suo nome resta cerchiato in rosso sulla lista del Diavolo, ma le prioritĂ al momento sono altre