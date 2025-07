DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 2 luglio LIVE

Le ultime di mercato su Napoli, Inter, Juventus, Milan e tutti i colpi delle altre società di Serie A

Segui le principali operazioni di calciomercato delle big di Serie A e le ultime trattative che infiammano l’estate del campionato italiano.

Accelerata decisiva della Juventus, che chiude il colpo Jonathan David per l’attacco di Tudor dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Real Madrid. Anche l’Inter è fuori dalla competizione a stelle e strisce, con il caso Calhanoglu a scuotere l’ambiente nerazzurro dopo l’arrivo di Bonny. Il Milan invece si appresta ad accogliere Ricci, che domani svolgerà le visite mediche.

LIVE

08:36 Inter, giorni caldi per Calhanoglu L’Inter torna a Milano dopo l’uscita di scena dal Mondiale: giorni caldi per il futuro in nerazzurro di Calhanoglu.