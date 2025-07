Da Calhanoglu a Vlahovic, l’affare che ‘spacca’ la Serie A

Da Calhanoglu a Vlahovic, sono ore caldissime per le big di Serie A. Che cosa sta succedendo nel campionato italiano

Dopo l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club è letteralmente esploso il caso Calhanoglu. Dalle schermaglie si è passati agli attacchi frontali e diretti, come quelli di capitan Lautaro e Marotta, fino ai botta e risposta con il turco.

Calhanoglu, ora, rischia sempre più di diventare un separato in casa all’Inter. Come vi stiamo raccontando qui su Calciomercato.it, il club nerazzurro chiede al Galatasaray un pacchetto da 30 milioni tra parte fissa e bonus per la cessione del centrocampista ex Milan. Saranno giorni caldi quindi sul fronte Calhanoglu, con la dirigenza di Viale della Liberazione già a caccia del sostituto.

Ore e giorni altrettanto roventi sono attesi alla Juventus, sempre alle prese con la ‘grana’ Vlahovic. L’attaccante serbo, rimasto in panchina contro il Real Madrid, non accetta il rinnovo al ribasso e – per il momento – continua a rifiutare le uniche proposte provenienti da Turchia ed Arabia Saudita. A proposito di separati in casa, sempre in orbita Juve, i riflettori sono puntati anche su Victor Osimhen. Il Napoli è alla ricerca di una soluzione, ma deve fare i conti con il forte interesse dei rivali bianconeri. La nuova dirigenza della Juventus, infatti, sembra intenzionata a voler provare il doppio colpo con Jonathan David.

Dall’Inter alla Juventus, separati in casa in Serie A

A Roma, invece, va monitorata la situazione di Leandro Paredes, che continua a spingere per il ritorno in Argentina e nel suo Boca Juniors. Anche per il centrocampista potrebbero essere giorni già decisivi.

Infine, spinge per la cessione e l’addio al Bologna anche Beukema: il difensore si avvicina al Napoli dopo la netta presa di posizione del suo entourage ed in particolare del padre. Tanti big separati in casa in Serie A: si profila un’altra estate di rivoluzioni nel campionato italiano.