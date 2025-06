Juventus, tesoretto Mondiale e addio Vlahovic: così arriva il nuovo bomber | CM.IT

Il neo Dg Comolli pianifica le prossime mosse di mercato: in cima alla lista delle priorità c’è la ricerca del nuovo centravanti

La Juventus non perde un colpo negli Stati Uniti ed è già qualificata agli ottavi del Mondiale per Club dopo due partite. L’ultimo match della fase a gironi contro il Manchester City servirà solo per decidere il primo posto nel raggruppamento.

La Juve vola e dopo la goleada all’esordio con l’Al Ain liquida con un poker di reti anche la pratica Wydad. A trascinare la ‘Vecchia Signora’ lo scatenato Kenan Yildiz, protagonista die due gemme di rara bellezza e dell’autorete provocata che ha sbloccato il risultato.

Il numero dieci è stato l’assoluto mattatore della contesa di Philadelphia, con la Juventus che sta lavorando per blindarlo con il rinnovo di contratto fino al 2030. Yildiz rimane al centro del progetto e non è sul mercato, nonostante la corte delle big d’Europa. Dopo il Mondiale si passerà quindi ai fatti, con il classe 2005 che metterà nero su bianco al prolungamento con la Juve.

Calciomercato Juventus, nuovi contatti per David: c’è anche l’assist Mondiale

Yildiz presente e futuro della Juventus, mentre chi non è più (ormai da tempo) al centro del villaggio è Dusan Vlahovic. Il gol su rigore di ieri non basta al centravanti serbo, che rimane fuori dal progetto bianconero. La nuova dirigenza spinge per trovare un acquirente per l’ex Fiorentina, che adesso ha una valutazione inferiore ai 30 milioni di euro. A pesare è anche l’oneroso ingaggio di Vlahovic, che dal primo luglio andrà a percepire 12 milioni netti per l’ultimo anno di contratto.

Juve al lavoro, con il neo Dg Comolli tornato a Torino per dare un’accelerata al mercato e con la priorità centravanti in cima alla lista del dirigente francese. La pista Osimhen resta complicata, mentre nel lotto dei candidati figurano anche Retegui e Kalimuendo. Attenzione inoltre a Jonathan David, che non è mai uscito dai radar bianconeri come raccolto da Calciomercato.it. Sono in programma dei nuovi contatti con l’entourage del canadese, con la Juventus che per il momento non va oltre l’offerta da 6 milioni di euro (più bonus) per l’ingaggio dell’ex Lille.

Tra stipendio, bonus alla firma e commissioni l’affare David richiede un investimento da circa 60 milioni per la ‘Vecchia Signora’. Operazione che sarebbe coperta dalla cessione di Vlahovic, oltre al tesoretto da 27 milioni di euro già incassato dal Mondiale per Club.