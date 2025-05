Scatto per Jonathan David: offerta decisiva per portarlo in Serie A | CM.IT

Il centravanti canadese, che si svincolerà a parametro zero dal Lille, rimane nei desideri delle big italiane Juventus, Napoli e Inter

Domani sera a Venezia la resa dei conti per la Juventus, che grazie a una vittoria staccherebbe il pass per un piazzamento nella prossima Champions League, fondamentale per il percorso sportivo e le casse della ‘Vecchia Signora’.

La squadra di Igor Tudor ha il destino nelle proprie mani e deve respingere l’assalto al quarto posto di Roma e Lazio. La Champions era l’obiettivo minimo di una stagione che complessivamente è stata sotto le attese per i bianconeri, che dopo la disastrosa parentesi con Thiago Motta in panchina si sono affidati alle cure del tecnico croato.

Lo stesso Tudor però ad oggi ha poche chance di proseguire l’avventura alla Continassa anche in caso di accesso alla competizione europea più blasonata, terminando la breve parentesi alla guida della Juve dopo il Mondiale per Club al via da metà giugno negli Stati Uniti.

Calciomercato Juve, Giuntoli fa sul serio per David: nuova offerta in arrivo

Intanto la concentrazione per staccare il pass Champions è massima alla Continassa, mentre allo stesso tempo la dirigenza ha iniziato a muovere i fili per rinforzare adeguatamente la squadra in vista della prossima stagione, al netto di possibili scossoni (Giuntoli rischierebbe senza quarto posto) nell’area tecnica.

La priorità della Juventus è necessariamente un centravanti, considerando il sempre più probabile divorzio da Dusan Vlahovic dopo il mancato rinnovo con la ‘Vecchia Signora’. Il serbo verrà ceduto al miglior offerente e oltre alle sirene dal’Arabia Saudita e ai sondaggi del Barcellona è soprattutto l’Arsenal a insistere per il numero nove. Se Gyokeres è il nome nuovo anche se non in prima fila, Giuntoli da tempo ha individuato due profili per rimpiazzare Vlahovic: Osimhen e David. Viste le difficoltà per il nigeriano di proprietà del Napoli, il club bianconero nelle ultime settimane ha approfondito i contatti con gli agenti del canadese che si libererà a parametro zero dal Lille.

Dopo una prima proposta da 5 milioni di euro più bonus che non ha soddisfatto l’entourage di David, come raccolto da Calciomercato.it la Juve valuta di alzare l’offerta per il classe 2000 e un punto d’incontro si potrebbe trovare con un ingaggio complessivo superiore ai 7 milioni netti per le prossime cinque stagioni. Ai quali andranno aggiunti commissioni e bonus alla firma per un’operazione totale che sfiorerebbe i 60 milioni di euro.

Giuntoli oltre alle big di Premier League punta a superare anche l’agguerrita concorrenza di Napoli e Inter, con le rivali che restano in piena corsa per l’ormai ex centravanti del Lille.