PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-WYDAD 4-1: Yildiz è una delizia, Savona rimandato

Voti, top e flop del match del ‘Lincoln Financial Field’ di Philadelphia, valevole per la fase a gruppi del Mondiale per Club. Altra goleada per i bianconeri, trascinati dallo scatenato Yildiz

La Juventus fa due su due e stacca in anticipo il pass per gli ottavi del Mondiale per Club. Poker della squadra di Tudor al Wydad Casablanca, con i bianconeri che si giocheranno il primo post nel girone nella prossima gara contro il Manchester City.

A Philadelphia è Kenan Yildiz a trascinare la Juve: due gol e mezzo per il fantasista turco, a mani basse MVP del match. Dopo l’autogol iniziale, il numero 10 regala magie e con una doppietta d’antologia stende la formazione marocchina. Nel recupero c’è gloria anche per Vlahovic, freddo dal dischetto. In evidenza anche Thuram e Cambiaso, male invece nelle retrovie Savona. Al Wydad non basta l’ottimo Amrabat, pomeriggio da incubo per Boutouil.

Le pagelle di Juventus-Wydad: Yildiz show, Vlahovic firma il poker

JUVENTUS

TOP Juventus: Yildiz 8,5 – Duetta meravigliosamente con Thuram sul primo gol bianconero, provocando l’autogol di Boutouil. Qualche minuto più tardi si mette in proprio e con un missile di rara bellezza trova l’incrocio dei pali. Non sazio, si beve il povero Boutoul e con un colpo da biliardo mette in ghiaccio la contesa. Delizia la platea, quando la sfera passa dai piedi del numero 10 può succedere sempre qualcosa di pericoloso. Vale il prezzo del biglietto: diamante.

TOP Juventus: Savona 5 – Impeccabile nella prima gara, stavolta invece c’è qualche amnesia di troppo del giovane centrale della ‘Vecchia Signora’. Buca l’intervento su Amrabat, aprendo un’autostrada per la rete del Wydad. Rimandato.

Di Gregorio 6,5

Kalulu 6,5

Savona 5

Kelly 5,5

Alberto Costa 6 (72′ Nico Gonzalez 6)

McKennie 5,5 (46′ Koopmeiners 6)

Thuram 7

Cambiaso 7

Conceicao 6,5 (72′ Locatelli 6)

Yildiz 8,5 (84′ Gatti SV)

(84′ Gatti SV) Kolo Muani 6 (72′ Vlahovic 6,5)

All. Tudor 7

WYDAD

TOP Wydad: Amrabat 7 – Punto di riferimento per qualità, esperienza e carisma della squadra marocchina. Serve una palla d’oro a Lorch sul lampo che rianima il Wydad. Il migliore dei suoi finché regge fisicamente.

FLOP Wydad: Boutouil 4 – In ritardo sul vantaggio della Juventus, con la deviazione del difensore che inganna Benabid tra i pali. Vede le streghe ogni qualvolta Yildiz passa delle sue parti, con il turco che lo manda al bar anche sul tris bianconero. Se lo sognerà stanotte…

Benabid 5,5

Moufi 5 (87′ Aziz SV)

Ferreira 4,5

Boutouil 4 (78′ Harkass SV)

(78′ Harkass SV) Meijers 5 (46′ Mwalimu 5)

Moufid 5,5

Amrabat 7

Zemraoui 5,5 (78′ Mailula SV)

El Moubarik 5,5

Lorch 6,5

Obeng 5 (Alsomah 5,5)

All. Benhachem 5,5

Arbitro: Martinez 5,5

Mondiale per Club, il tabellino di Juve-Wydad: super Yildiz, Tudor cala il poker

Juventus sul pezzo anche contro il Wydad: altra goleada per la ‘Vecchia Signora’ dopo la scorpacciata di gol al debutto con l’Al Ain. Yildiz superstar a Philadelphia, con il talento turco mattatore della sfida per la squadra di Tudor.

JUVENTUS-WYDAD 4-1

6′ aut. Boutouil (J); 16′ e 69′ Yildiz (J); 25′ Lorch (W); 94′ rig. Vlahovic (J)

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa (72′ Nico Gonzalez), McKennie (46′ Koopmeiners), Thuram, Cambiaso; Conceicao (72′ Locatelli), Yildiz (84′ Gatti); Kolo Muani (72′ Vlahovic). A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Adzic, Kostic, Weah, Rugani, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Tudor.