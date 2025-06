Juve a tutto Yildiz: 4-1 al Wydad e ottavi del Mondiale in tasca

Il numero 10 bianconero da’ spettacolo con due gol e il zampino anche sulla terza marcatura, altra vittoria per la squadra di Tudor che avanza nel torneo

Kenan Yildiz si prende la scena nel Mondiale per Club. Grande prestazione dell’attaccante della Juventus, protagonista assoluto nel successo bianconero per 4-1 contro il Wydad Casablanca. A sei punti, i torinesi sono già agli ottavi di finale e contro il Manchester City, a meno di un successo dalle proporzioni tennistiche degli inglesi contro l’Al Ain, avranno due risultati su tre per il primo posto.

La Juventus decide di combattere lo spettro del gran caldo iniziando in maniera molto convinta, facendo girare bene il pallone e non dando riferimenti ai marocchini. Il primo quarto d’ora produce due reti, la prima con un tiro cross di Yildiz deviato nella sua porta da Boutouil, la seconda tutta del turco che scaglia un fendente di destro all’incrocio dei pali dal limite dell’area. Dominio Juve e Wydad che ci capisce poco, ma che torna in partita grazie a una disattenzione difensiva bianconera: Amrabat pesca in profondità Lorch che scavalca Di Gregorio con un bel pallonetto.

Da quel momento la partita cambia e diventa più appiccicosa per la Juventus, il Wydad sta bene in campo e prova anche a creare qualche altro pericolo, i ritmi si abbassano. Nella ripresa, i marocchini mostrano la faccia dura, con grande intensità in mezzo al campo e con qualche pericolosa iniziativa di Amrabat e ancora di Lorch. Ma la Juventus riprende gradualmente campo. Il terzo gol viene mancato di poco da Cambiaso (palo) e da Kolo Muani, che solo davanti alla porta non riesce nella correzione di prima intenzione. Tris che arriva comunque, con il francese che lancia Yildiz, che mette a sedere l’avversario e la piazza dolcemente nell’angolino opposto. Partita chiusa e gestita a quel punto senza troppi affanni nell’ultimo quarto di gara, anche se Di Gregorio a cavallo del novantesimo deve calare due ottime parate per evitare un recupero in tensione. Anzi, arriva anche il poker con rigore conquistato e trasformato da Vlahovic. Tudor si gode una Juve che vince e convince.

JUVENTUS-WYDAD CASABLANCA 4-1 – 6′ aut. Boutouil (J), 16′, 69′ Yildiz (J), 25′ Lorch (W), 94′ rig. Vlahovic (J)

CLASSIFICA GRUPPO G: Juventus* punti 6, Manchester City 3, Wydad Casablanca* 0, Al Ain 0.

*una gara in più

PROSSIMI IMPEGNI: Juventus-Manchester City e Wydad-Al Ain giovedì 26 giugno ore 21.