Inter-Fluminense, non solo Mondiale per Club: un osservato speciale in campo | CM.IT

L’eliminazione dalla competizione ha lasciato strascichi in casa nerazzurra, mentre un avversario si è messo in mostra e la Serie A osserva

È terminata l’avventura delle squadre italiane al Mondiale per Club con la sconfitta di ieri sera della Juventus di Igor Tudor contro il Real Madrid di Xabi Alonso: decisiva la rete di Gonzalo Garcia nel secondo tempo.

Prima dei bianconeri, è stato il turno dell’Inter di Cristian Chivu, battuta dal Fluminense di Renato Portaluppi con il risultato di 2-0: un gol per tempo, all’inizio e alla fine della partita, hanno condannato i nerazzurri all’eliminazione agli ottavi di finale della competizione. Ma è stato, soprattutto, il post partita a far discutere con le dichiarazioni di capitan Lautaro Martinez.

L’argentino è stato protagonista di un duro sfogo contro Hakan Calhanoglu, non citato direttamente, ma poi confermato dal presidente Beppe Marotta. “Qua stiamo lottando per degli obiettivi quindi il messaggio è chiaro: chi vuole stare con noi sta, chi non vuole deve andare via. Non farò nomi, ma ho visto tante cose che non mi sono piaciute”, le parole del numero 10.

Pronta, attraverso Instagram, è arrivata la risposta del turco e la pioggia di like, anche di Marcus Thuram, hanno aperto un vero e proprio caso all’Inter, rientrata questa mattina a Milano dagli Stati Uniti senza la ThuLa. Situazione, dunque, davvero incandescente.

Inter-Fluminense, Bernal in mostra: nel mirino della Serie A

Ma, nel frattempo, la partita di lunedì sera è stata l’occasione anche per vedere dal vivo e da vicino alcuni calciatori che potrebbero entrare con forza nelle dinamiche del calciomercato italiano. In particolare, è balzata agli occhi la prestazione di Facundo Bernal, numero 5 della squadra brasiliana.

Protagonista con la maglia del #Fluminense contro l’#Inter, Facundo #Bernal (centrocampista, 21 anni) è un nome stimolante in ottica #SerieA per il #calciomercato estivo. Per ora timidi approcci, ma il possesso del passaporto 🇮🇹 apre prospettive interessanti @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) July 1, 2025

Il 21enne centrocampista centrale è arrivato al Fluminense nel 2024 proveniente dal Defensor, squadra uruguaiana. Il nativo di Montevideo è in possesso anche del passaporto italiano e questo è un particolare importante in ottica di un eventuale trasferimento in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Bernal è stato già attenzionati da club nostrani, non ancora identificati, e nelle prossime settimane i discorsi verranno approfonditi col suo entourage. La valutazione si aggira sui 6-7 milioni di euro, cifra decisamente alla portata. Dunque, fari puntati su Bernal. Vi terremo aggiornati.