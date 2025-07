Turbolenze e flop Mondiale: l’Inter torna a Milano senza Lautaro e Thuram | VIDEO CM.I

La squadra di Chivu è tornato questa mattina all’alba dagli Stati Uniti dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

L’Inter torna mestamente a Milano dopo il flop e la prematura uscita di scena dal Mondiale per Club, con i nerazzurri che malgrado i favori del pronostico si sono dovuti inchinare ai brasiliani del Fluminense. Con un volo privato proveniente da Charlotte, la squadra di Chivu è atterrata alle 5.42 di questa mattina allo scalo privato di Malpensa.

Facce stanche e tirate per il gruppo interista: comprensibile la delusione per la prematura uscita di scena dal Mondiale americano, oltre evidentemente a una stagione che ha portato zero titoli in bacheca. A Milano non sono rientrati tra gli altri Lautaro Martinez e Thuram, che insieme a Dumfries e al resto dei sudamericani sono partiti direttamente dagli USA per le rispettive località di vacanza.

Inter, giorni infuocati sul mercato e grana Calhanoglu

Zero sorrisi e via veloci verso il pullman per i giocatori dell’Inter, con il viaggio di ritorno dagli ‘States’ a dir poco turbolento dopo le schermaglie nello spogliatoio e lo sfogo post Fluminense di capitan Lautaro Martinez. La querelle con Calhanoglu (e non solo) ha scosso lo spogliatoio, con Chivu che ieri prima della partenza per Milano ha tenuto a rapporto il gruppo.

👀 #Inter – #Marotta, Ausilio e Baccin lasciano insieme Malpensa dopo il ritorno in Italia: saranno giorni caldissimi sul fronte #Calhanoglu per la dirigenza nerazzurra 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/pKyXsxtRpk — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 2, 2025

L’Inter si ritroverà tra 20 giorni per iniziare il ritiro in vista della nuova stagione, mentre per la dirigenza di Viale della Liberazione saranno settimane infuocate sul mercato e per sbrogliare la grana Calhanoglu. Marotta, Ausilio e Baccin hanno lasciato insieme Malpensa e nel pomeriggio accoglieranno Bonny in sede per l’ufficialità del nuovo attaccante. Il francese però non basta: serviranno altri rinforzi per completare la rosa di Chivu e tornare a vincere.