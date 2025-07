Inter, il post di Calhanoglu diventa un caso: la risposta di Thuram

Momento delicato nel club, dalle parole di Lautaro Martinez alla risposta del centrocampista: batte un colpo anche l’attaccante

Lascia tanta amarezza, in casa Inter, l’eliminazione dal Mondiale per Club contro il Fluminense, una sconfitta dolorosa e inattesa per i nerazzurri. Ma soprattutto, lascia notevoli strascichi polemici, fin dal fischio finale, rendendo le ore subito dopo il ko con i brasiliani altamente elettriche.

Hanno lasciato il segno le parole di Lautaro Martinez a fine gara e quelle successive di Marotta, che hanno messo nel mirino su tutti Hakan Calhanoglu. E’ arrivata quindi la risposta del turco con un post Instagram molto acceso, in cui ha dato la sua versione dei fatti. Parole al veleno che restituiscono una atmosfera in questo momento decisamente tesa nello spogliatoio. Ha rimandato i discorsi sul futuro, il centrocampista, ma la sensazione è che Calhanoglu sia sempre più lontano dall’Inter. E la situazione potrebbe aprirsi anche ad altri scenari.

Inter, sul post di Calhanoglu arriva il like di Marcus Thuram

Non è passato inosservato, infatti, il fatto che Marcus Thuram sul post Instagram di Hakan Calhanoglu abbia lasciato un like. Approvando dunque le parole del compagno di squadra e la sua presa di posizione.

Nella nuova Inter, rapporti, dinamiche, gerarchie saranno verosimilmente da ricostruire, dopo le vacanze, necessarie per smaltire le tossine fisiche e nervose di una lunghissima stagione. Alla ripresa, ci sarà da capire in quale situazione si troverà a lavorare Cristian Chivu, che dovrà rialzare l’autostima e la coesione del gruppo. E in questo momento, sembra impresa tutt’altro che facile.