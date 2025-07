Roma, ora i rinforzi: Gasperini ha una priorità | CM.IT

Con la cessione di Abraham si accende il mercato in entrata dei giallorossi: le ultime di Calciomercato.it

Dopo la cessione di Abraham al Besiktas, la Roma può concentrarsi sul mercato in entrata e sul rafforzamento della rosa. Prima del ritiro, Gasperini vorrebbe avere nuovo esterno, e le indicazioni portano sempre al nome di Wesley per il quale il Flamengo, come raccontato su Calciomercato.it, chiede circa 30 milioni di euro.

Nel mirino pure della Juventus, il brasiliano è stato vicinissimo all’Atalanta la scorsa estate e, di fatto, non è mai scomparso dai radar di Gasperini: la sua tecnica e la velocità si sposano alla perfezione con il gioco del tecnico piemontese.

Da Wesley a O’Riley e Lucumi, le ultime sul mercato della Roma

Discorso simile per O’Riley: anche lui è stato vicinissimo alla ‘Dea’, proprio su richiesta del Gasp.

I contatti quindi proseguono e presto, anche su questo fronte, sono attese novità. E invece Lucumi? Il difensore è da tempo nella lista delle preferenze, ma ad oggi il Bologna è focalizzato sulla cessione dell’olandese Beukema, ad un passo dal Napoli per circa 30 milioni di euro.