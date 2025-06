Beukema-Ndoye al Napoli, Di Vaio esce allo scoperto | VIDEO CM.IT – Calciomercato.it

Il Ds del Bologna ha parlato anche di Castro, Orsolini e Italiano all’evento di apertura del calciomercato estivo

“Beukema e Ndoye non sono vicini al Napoli. Sappiamo del loro interessamento perché abbiamo parlato col Napoli, soprattutto per Beukema, ma siamo ancora lontani dalle nostre valutazioni. Se non ci sono colpi di scena, contiamo di ritrovarli per l’inizio della nuova stagione”. Così Marco Di Vaio, Direttore sportivo del Bologna, nella zona mista all’evento di apertura del calciomercato estivo a Rimini.

“Le big su Castro? Ci sono stati degli apprezzamenti, mai però discorsi ufficiali – ha risposto Di Vaio, come raccolto da Calciomercato.it presente all’evento – Il prossimo anno deve riconfermarsi con il Bologna e ci aspettiamo molto da lui. Ha fatto intravedere le sue potenzialità, ma è ancora in una fase di crescita e deve migliorarsi. I grandi giocatori, se vogliono diventare tali, devono sempre migliorarsi”.

“Le offerte per Orsolini? È stato lui stesso a voletele restare, la sua volontà ha fatto la differenza. Siamo felicissimi che lui voglia continuare con noi, rappresenta il club dal punto di vista tecnico e umano. Stiamo pensando di andare avanti ed eventualmente nel tempo di prolungare il contratto perché per noi è un giocatore rappresentativo sotto tutti i punti di vista”.

“Italiano? La volontà con il mister è stata chiara: sia noi che lui volevamo continuare insieme. Ci sono stati dei colloqui sul rinnovo, se firmare per due o tre anni, ma tutti chiacchiere positive. Abbiamo vissuto delle emozioni troppo forti e importanti dopo la vittoria della Coppa Italia, quindi volevamo assolutamente trovare un accordo”, ha concluso Di Vaio.