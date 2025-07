Juventus, sondaggio per Marcus Thuram: la situazione con l’Inter | ESCLUSIVO

Tensione in casa nerazzurra dopo lo sfogo di Lautaro e il Like a Calhanoglu. Il centravanti francese ha una clausola di rescissione da 85 milioni

La stagione dell’Inter è finita nel peggiore dei modi. E non soltanto per l’eliminazione dal Mondiale per Club ad opera del Fluminense che ha sancito un’annata senza trofei. Ma anche per le accuse lanciate da Lautaro Martinez a fine gara, che poi il presidente Marotta ha indirizzato verso Calhanoglu. Il quale a sua volta ha replicato con un lungo messaggio social che ha ottenuto l’approvazione di Marcus Thuram.

Proprio la posizione dell’attaccante francese è quella che preoccupa di più l’Inter, che finora non stava ragionando su una sua cessione, bensì sulla possibilità di prolungare il contratto. Magari togliendo la clausola di rescissione fissata a 85 milioni di euro che avrebbe potuto far gol a società ricche come il Paris Saint-Germain o i club delle Premier League inglese. Ma è spuntata anche un’altra soluzione che avrebbe del clamoroso.

Come appreso da Calciomercato.it, infatti, c’è stato un primo sondaggio esplorativo da parte della Juventus per Marcus Thuram. Potrebbe essersi trattato anche di una semplice mossa per destabilizzare ulteriormente l’ambiente nerazzurro, ma resta il fatto che il numero 9 dell’Inter può vantare degli estimatori alla Continassa, a partire dal nuovo direttore generale Comolli.

Calciomercato Juve, dal sogno dei fratelli Thuram a Osimhen

Dal canto suo, l’Inter lavora per tentare di riportare la pace all’interno dello spogliatoio. Ora ci sono le vacanze e il raduno precampionato è previsto il 23 luglio ad Appiano Gentile. Si spera ancora con Tikus. Di contro, in casa Juventus sono in molti quelli stuzzicati dall’idea di riunire i fratelli Marcus e Khephren Thuram in bianconero, chiudendo il cerchio familiare aperto da papà Lilian alla fine degli anni ’90.

Ad ogni modo, in attesa di ufficializzare l’arrivo a parametro zero di Jonathan David, svincolatosi ieri dal Lille, la Vecchia Signora ha intenzione di fare un altro colpo in attacco. Non è scontata, infatti, la permanenza di Kolo Muani, a prescindere dall’eventuale apertura del Psg ad un nuovo prestito. Il sogno risponde al nome di Osimhen: il nigeriano del Napoli più o meno avrebbe gli stessi costi di Thuram. A seguire altri profili, tra cui quello di Retegui dell’Atalanta. Prima, però, occorrerà fare spazio in rosa: a tal proposito si continuano a cercare acquirenti per Dusan Vlahovic.