Altri 100 milioni per Tare, l’obiettivo del Milan è chiaro

Le ultimissime sul calciomercato in uscita del Diavolo. L’albanese è a lavoro per piazzare i giocatori in esubero: il punto della situazione

In serata è atteso a Milano Samuele Ricci. Il centrocampista italiano sarà di fatto il primo colpo ufficiale del Milan, dopo che Igli Tare ha chiuso per Luka Modric, che però arriverà solamente dopo il Mondiale per Club. In casa rossonera, però, in queste ore le attenzioni sono tutte su Jashari, per il quale è cresciuta la fiducia per una fumata bianca.

Ma il dirigente albanese sta lavorando tanto anche sul mercato in uscita. D’altronde i giocatori con la valigia in mano sono davvero diversi. Il primo della lista è chiaramente Theo Hernandez, per il quale è tutto davvero fatto, con il Milan che incasserà una cifra vicina ai 30 milioni di euro, con i bonus.

Il Diavolo, poi, ha dato il via libera alla cessione di Malick Thiaw, dicendo sì all’offerta da 25 milioni di euro da parte del Como. Il giocatore tedesco, però, non è ancora convinto. Fabregas non ha comunque mollato la presa. Un Fabregas scatenato che ha ottenuto l’ok da parte di Alvaro Morata. Serve però trovare un’intesa con il Galatasaray infastidito dalla scelta dello spagnolo di lasciare la Turchia dopo solo qualche mese. Dalla sua cessione il Milan è pronto a guadagnare una decina di milioni più bonus.

Milan, la lista dei partenti è lunga: il punto della situazione

Sarebbero così già 65 i milioni di euro che il Milan potrebbe guadagnare da tre cessioni, ma nel corso dell’estate ci sono altri elementi della rosa, che con le loro partenze faranno decollare la cifra a oltre 100 milioni.

La valutazione fatta per Yunus Musah, ad esempio, è sui 30 milioni di euro. Come detto, la lista dei calciatori pronti a dire addio al Milan è davvero lunga: c’è anche il giovanissimo Mattia Liberali, pronto a separarsi prima della scadenza del contratto. C’è il Parma sulle sue tracce. C’è il Genoa, invece, per Tommaso Pobega e soprattutto per Lorenzo Colombo.

Sono pronti a dire addio al Milan anche Yacine Adli e Ismael Bennacer, che non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri, al pari di Emerson Royal, che può tornare in Spagna o sbarcare in Turchia.

L’estate degli addii si preannuncia davvero lunga, ma non dovrebbe riguardare Mike Maignan e i suoi compagni di reparto, anche se in queste ore si sta parlando di un possibile scambio tra Gollini e Sportiello. Il rossonero, al momento, è poco propenso a lasciare la Lombardia, nonostante riabbraccerebbe Gian Piero Gasperini