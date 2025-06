Como-Milan asse caldo, non solo Morata: si per Thiaw, ecco cosa manca | CM.IT

Accordo di massima tra i due club per il cartellino del difensore tedesco. Ecco tutti i dettagli

È caldo l’asse di mercato tra Milan e Como. Dopo Morata, molto vicino ai lariani, ecco che alla corte di Cesc Fabregas potrebbe finire presto Malick Thiaw. Come raccolto da Calciomercato.it, i due club hanno raggiunto un accordo di massima intorno ai 25 milioni di euro.

Thiaw è da oltre un anno sulla lista partenti del Milan. I rossoneri hanno dato il via libera alla chiusura dell’operazione, manca quindi solo il sì finale del difensore tedesco. Che, come noto, aveva manifestato l’intenzione di far ritorno in Germania.

#Thiaw al Como, affare da 25 milioni. Via libera del #Milan. Serve il si del giocatore che aveva manifestato desiderio di tornare in Germania. Il nome cerchiato in rosso per i 🔴⚫️ per sostituirlo è quello di Leoni, che piace tantissimo ad Allegri 🧩 @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) June 26, 2025

L’obiettivo del 23enne ex Schalke 04 è tornare a giocare in pianta stabile, per puntare alla convocazione per il Mondiale 2026. Il Como dei fratelli Hartono gli garantiscono proprio questo.

Milan: attesa per Morata e Thiaw, poi il doppio colpo

Per quanto riguarda Alvaro Morata, dopo i contatti proficui con Cesc Fabregas, ha detto sì al club lariano, ma bisogna trovare un accordo per separarsi dal Galatasaray, che aveva preso il giocatore durante il mercato invernale in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Con i due addii il Milan incasserebbe una cifra tra i 35 e i 40 milioni totali dal Como. Il doppio via libera, per motivi diversi, quindi, non è ancora arrivato, ma il tecnico spagnolo Cesc Fabregas attende fiducios.

Con la separazione dal tedesco, i rossoneri dovranno poi acquistare un difensore centrale e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Giovanni Leoni, piace davvero tantissimo a Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda l’attacco, invece, servirà del tempo: Tare è in attesa dell’occasione giusta. Al Milan serve un vero bomber alla Olivier Giroud, ma non c’è alcuna fretta.

La priorità oggi è il centrocampo, poi si passerà al reparto difensivo, dove arriveranno almeno due terzini e appunto un centrale. Il calciomercato del Milan si sta finalmente scaldando e dopo Luka Modric sono pronti ad arrivare altri calciatori. L’attesa per i tifosi sta davvero per concludersi