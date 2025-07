Affare fatto: Ciro Immobile torna subito in Serie A

È fatta per il ritorno in Italia di Ciro Immobile: il bomber lascia il Besiktas dopo una sola stagione per la Serie A

È arrivata l’attesa fumata bianca: Ciro Immobile torna subito in Serie A dopo la stagione trascorsa in Turchia, con la maglia del Besiktas. C’è l’accordo totale per il ritorno immediato del bomber.

Ciro Immobile si appresta a diventare un nuovo giocatore del Bologna. L’attaccante ex Lazio è ora ad Istanbul per sistemare gli ultimi dettagli con il Besiktas, poi è atteso in Italia per iniziare la sua nuova avventura con i rossoblù sotto la guida di Vincenzo Italiano. Il club emiliano ha raggiunto l’intesa definitiva con il classe 1990. Nelle ultime ore è arrivato anche il via libera della società turca.

L’ex capitano della Lazio, stando alle ultime indiscrezioni, firmerà un contratto di un anno più opzione per il secondo, lasciando così la Turchia dopo una sola stagione. Immobile saluta il Besiktas con il bottino di 19 gol e 4 assist in 41 presenze complessive. Il centravanti non ha resistito al richiamo della Serie A.

Calciomercato, il Bologna riporta Immobile in Serie A

Ma non solo Immobile. Sono ore già caldissime, infatti, dopo l’apertura ufficiale del calciomercato estivo 2025 avvenuta ieri a Rimini. In questo senso, uno dei nomi da monitorare è quello di Giovanni Leoni.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, il talentuoso difensore del Parma, classe 2006, è cercato con insistenza da tutte le big della Serie A. Il calciatore è infatti attratto dall’idea di compiere ora il salto in una big. Senza particolari forzature, ha fatto capire di sentirsi pronto per una nuova avventura in Italia. Difficile ora stilare una lista di preferenze, considerando l’appeal di Milan, Inter e Juve. Si attendono ulteriori aggiornamenti.