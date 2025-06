Calciomercato: tutte le news in tempo reale di martedì 3 giugno

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti

Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti.

Giornata decisiva oggi per Simone Inzaghi, che nel vertice con l’Inter scioglierà le riserve sul suo futuro: da una parte la ricchissima offerta dall’Al-Hilal, dall’altra la volontà della dirigenza di rinnovare il contratto e confermarlo sulla panchina nerazzurra. Intanto il club vicecampione d’Europa accoglie Luis Henrique, che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto quinquennale. Per i cugini del Milan c’è invece la suggestione Modric, mentre in uscita Theo Hernandez va verso l’addio.

08:19 Como, De Rossi tra i candidati se parte Fabregas Come riportato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, nella lista del Como in caso di partenza di Fabregas in panchina c’è anche Daniele De Rossi.