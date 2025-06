Ribaltone Theo Hernandez: niente Arabia, via con lo scambio

Possibile svolta a sorpresa per il futuro di Theo Hernandez. Niente Arabia Saudita: via dal Milan con lo scambio. Gli ultimi aggiornamenti

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, il Milan e l’Al-Hilal hanno già raggiunto l’accordo per il trasferimento di Theo Hernandez. Tuttavia, continua la resistenza del terzino francese che non gradirebbe la destinazione Arabia Saudita.

Il Nazionale francese è stato sempre poco propenso a lasciare il calcio che conta, quello europeo, anche se la proposta dell’Al-Hilal è davvero allettante: sul piatto ci sono 18 milioni di euro netti a stagione. L’idea del calciatore, almeno per il momento, è però quella di aspettare ancora una proposta dall’Europa. In questo senso, la prima big a farsi avanti è l’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, dopo un primo sondaggio esplorativo, la dirigenza dei Colchoneros ha fatto una proposta alla società rossonera. Gli spagnoli mettono sul tavolo l’argentino ex Udinese Nahuel Molina, con una proposta di scambio più un conguaglio per arrivare a Theo Hernandez

Calciomercato Milan, spunta lo scambio con l’Atletico Madrid

Il Milan, dal canto suo, preferirebbe vendere Theo Hernandez solo in cambio di soldi per poi virare con forza sull’eventuale sostituto. Per il momento, dunque, si tratta solamente di un primo approccio da parte del club di Simeone.

Il Milan, in ogni caso, ha ormai deciso: Theo Hernandez deve trovarsi una sistemazione ed il club rossonero per non perderlo a parametro zero a giugno 2026 vuole venderlo subito. Dopo l’accordo con l’Al-Hilal, gli occhi sono puntati sull’asse Milan-Madrid, sponda Atletico.