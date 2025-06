Theo Hernandez verso l’Arabia, conferme sull’interesse per Cambiaso

Il terzino può lasciare il Milan a breve: il punto della situazione e l’eventuale sostituto. Ecco come stanno le cose

Il Milan e Theo Hernandez sempre più lontani. Dopo l’ultimo summit tra l’agente del terzino francese e Igli Tare, la strada è apparsa sempre più tracciata.

Il Diavolo non ha messo sul piatto alcun tipo di rinnovo, invitando di fatto il calciatore a fare le valigie. L’unica squadra che ha mosso passi concreti è stata così l’Al Hilal. L’idea di trasferirsi in Arabia Saudita non sembrava stuzzicare la fantasia del giocatore, ma nessuna big si è fatta avanti.

Ora l’Al Hilal ha deciso di premere il piede sull’acceleratore, aumentando l’offerta per il calciatore, salita fino a 18 milioni di euro, e mettendo sul piatto del Milan una proposta da 35 milioni di euro. Proposta che il Diavolo è pronto ad accettare per chiudere definitivamente il capitolo legato a Theo Hernandez. Trova, inoltre, conferma la possibilità Cambiaso, che la Juventus ha voglia di cedere. A Massimiliano Allegri piace tanto e sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Milan, da Maignan a Reijnders: il punto sugli altri casi spinosi

Una volta risolta la questione legata a Theo Hernandez, con una sua cessione, il Milan avrà risolto solo uno dei suoi tre casi più spinosi. In questi giorni così Igli Tare proverà a chiudere definitivamente la pratica legata a Mike Maignan. Il portiere francese, contrariamente al connazionale, può ancora rinnovare.

L’albanese ha riaperto la pratica legata all’ex Lille e ha tutta l’intenzione di trovare un accordo. Possibile la fumata bianca per circa cinque milioni di euro netti a stagione con i bonus. A breve ne sapremo di più, ma dalle parti di via Aldo Rossi si respira ottimismo.

C’è attesa chiaramente anche per Tijjani Reijnders. L’olandese non è sul mercato, ma il Diavolo è consapevole del fatto che da un momento all’altro arriverà il rilancio del Manchester City. Se la nuova proposta dovesse superare i 70 milioni di euro, l’affare potrebbe decollare. Un eventuale addio dell’ex AZ, porterebbe il Milan a mettere le mani almeno su due centrocampisti. L’estate del Diavolo si appresta a scaldarsi: gli affari che Igli Tare è pronto a portare a termine sono davvero tanti. Il Milan vuole ripartire e lo farà anche attraverso alcune cessioni eccellenti. Non ci sono alternative