Theo verso l’Arabia, ma spunta lo scambio su input dell’ex

Le ultime sul futuro del francese, sempre più destinato a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato

Sarà un’estate calda per Igli Tare. L’albanese ha già premuto il piede sull’acceleratore per riuscire a chiudere per Massimiliano Allegri. La prima criticità, dunque, è stata affrontata e risolta in brevissimo tempo.

L’ex Lazio, però, non può certo fermarsi e dovrà risolvere altri casi spinosi, a partire dalla possibile partenza di Tijjani Reijnders. Per l’olandese c’è il pressing del Manchester City, che però non ha ancora messo sul piatto la proposta giusta. La prima offerta è stata rispedita al mittente. Il Diavolo difficilmente scenderà sotto i 70/75 milioni di euro.

La prossima settimana può essere già quella della svolta visto che i Citizens vorrebbero Reijnders per il Mondiale per Club. Gli inglesi, dunque, non hanno tempo da perdere, contrariamente al Milan, che ha blindato il giocatore con un contratto fino al 30 giugno 2030. Diverso il discorso legato a Theo Hernandez. Con il francese Igli Tare spera di risolvere la questione in breve tempo. Dopo l’ultimo incontro con l’agente del terzino, la situazione legata al suo rinnovo non è cambiata e il suo addio appare sempre più vicino.

Futuro Theo Hernandez: dall’Al Hilal ad una suggestione

Senza prolungamento è questa l’unica strada percorribile e il Milan è pronto ad accontentarsi di una cifra sui 30 milioni di euro. C’è l’Al Hilal che si è fatto avanti seriamente, ma se l’offerta per il giocatore è importante (sui 18 milioni di euro), lo stesso – al momento – non si può dire per il club, che non va oltre i 20 milioni di euro.

Theo Hernandez sta pensando se andare in Arabia Saudita, ma spera di ricevere presto una proposta da una big europea. In questi giorni il suo nome è stato accostato alla Juventus e se davvero i bianconeri dovessero iniziare a pensarci, il Milan non si farebbe alcun problema a cederlo.

I rapporti sono più che buoni tra i due club. Servirebbe, però, la cessione di Cambiaso, che ha voglia di lasciare la Juve già da gennaio. Poi occorrerebbe un allenatore pronto a puntare davvero su Theo Hernandez.Le quotazioni del francese in bianconero, così, salirebbero se sulla panchina della Juve dovesse sedersi Stefano Pioli (è uno dei profili a cui sta pensando il club dopo il naufragio delle trattative per Conte e Gasperini).

A quel punto immaginare un clamoroso scambio tra Juve e Milan, con Theo Hernandez in bianconero e Cambiaso in rossonero non sarebbe così impossibile. Anche Massimiliano Allegri, ovviamente, darebbe il via libera all’operazione. Un’operazione che dovrebbe inoltre permettere alla Vecchia Signora di incassare qualche milione, così da far quadrare i conti dell’operazione. Al momento è solo fanta-mercato, ma nel calcio abbiamo visto spesso come nulla è impossibile.

Il @TheoHernandez che conoscevo ora prende tutta la sua professionalità, rinnova, spacca le chiappe di chi non crede più in lui e si riprende tutto quello che è nostro. — Erica (@Erica_unoesette) June 1, 2025

Lo dico senza polemica ma meglio vendere Theo Hernandez e non Tijani Reijnders. Ecco l’ho detto — carotina (@imreturnedd) May 31, 2025

Esistono due versioni di #Theo Hernandez, quella del professionista e quella che abbiamo visto negli ultimi due anni. Nella versione professionista è un Dio, incedibile a qualsiasi costo. Nella versione attuale è un peso per la squadra. Dipende tutto da lui. — Martino Failla (@MartinoFailla) May 31, 2025

Inzaghi che chiede all’Al Hilal Theo Hernandez pic.twitter.com/kU9mL1mjye — Giorgio Furl’Ano (@michelemou5956) June 1, 2025

Sui social, però, Theo Hernandez divide il popolo rossonero. Ci sono, infatti, tifosi che lo vorrebbero ancora al Milan, altri che sperano che vada via il prima possibile dopo quanto vissuto nel corso dell’ultima stagione