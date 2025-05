Milan, pressing di Guardiola su Reijnders: il Manchester City esce allo scoperto | CM.IT

Le ultime sul futuro del centrocampista olandese, finito nel mirino dei Citizens: c’è voglia di andare a dama il prima possibile

Sono giorni intensi per il Milan, che poche ore fa ha annunciato ufficialmente Massimiliano Allegri. Il livornese è di fatto il primo colpo di Igli Tare, che si è insediato solamente lunedì. L’albanese ha così deciso di premere il piede sull’acceleratore.

Ora spazio al calciomercato dei giocatori, sia in entrata che in uscita. C’è davvero parecchio da lavorare e ci sono almeno tre casi spinosi da rivolvere il prima possibile. La lente di ingrandimento in queste ore torna così ad essere puntata su Tijjani Reijnders.

Il Manchester City è uscito allo scoperto, con una prima offerta inferiore ai 60 milioni, ritenuta bassa, e in questi minuti – come confermato a Calciomercato.it – è in contatto con il Milan, con la voglia di arrivare a dama. L’obiettivo di Pep Guardiola è di avere il giocatore a disposizione già per il Mondiale per Club. Ecco perché la trattativa non andrà per le lunghe e a breve capiremo se il Manchester City sarà capace di soddisfare le richieste del Diavolo che valuta l’olandese più di 70 milioni di euro.

Milan, il punto sul centrocampo

Nonostante la presa di posizione di Giorgio Furlani di sabato scorso, è sempre più probabile che il Milan ceda il suo giocatore migliore, come successe due estati fa con Sandro Tonali. La storia è pronta, dunque, a ripetersi, con il Diavolo che dovrà poi investire parte del ricavato per rafforzare il reparto di centrocampo.

Il nome in cima alla lista dei desideri continua a essere Samuele Ricci, ma attenzione ad altri profili, sempre italiani, finiti nel mirino di Massimiliano Allegri e Igli Tare: il primo è quello di Nicolussi Caviglia, che piace anche al Villarreal, l’altro è quello di Rovella, della Lazio, che entrambi conoscono molto bene. A centrocampo, prima dei movimenti in entrata, bisognerà però fare i conti con le cessioni.

Oltre a quella di Reijnders, va prestata attenzione alla situazione legata a Yunus Musah, che piace in Inghilterra e può salutare la compagnia dopo una stagione più che complicata. Da piazzare, poi, ci sarà anche Yacine Adli, di rientro dal prestito alla Fiorentina. Ma se dovessero arrivare proposte per Ruben Loftus-Cheek (anche lui ha diversi club in Premier League che lo stimano parecchio) verrebbero certamente valutate.