Milan-Allegri, adesso è UFFICIALE: il comunicato del club

L’allenatore toscano ricomincia dal Diavolo: arriva la nota della società milanista

Nella giornata di ieri, Calciomercato.it aveva anticipato la firma di Massimiliano Allegri con il Milan. Adesso, il ritorno in panchina del livornese ai rossoneri assume i crismi dell’ufficialità.

Poco fa il club rossonero, con una nota sui propri canali web e social, ha annunciato di aver affidato la squadra al 57enne, che torna a Milanello dopo il primo ciclo vissuto ormai più di un decennio fa, tra l’estate del 2010 e il gennaio del 2014.

Nel comunicato, non si evincono i termini dell’accordo, ma, come avevamo spiegato sulle nostre pagine, la firma è per un contratto triennale (formula due più uno) da cinque milioni a stagione più bonus, legati alla qualificazione in Champions League e alla vittoria dello scudetto. Hanno avuto successo dunque i colloqui che si sono svolti negli ultimi giorni, dopo l’accelerazione improvvisa sul livornese determinata dalla permanenza di Antonio Conte a Napoli. Il cambio di fronte degli azzurri ha ‘liberato’ di fatto Allegri, permettendo al Diavolo di riaccoglierlo e di affidare a lui il ciclo di ripartenza.

Avevamo già raccontato nei mesi scorsi come Allegri aspettasse una chiamata dalla Serie A e in particolare da Milano, scenario che alla fine si è concretizzato. Ora, con direttore sportivo e allenatore insediati, il club può concentrarsi sul mercato. Innanzitutto sul fronte interno, con i rinnovi di Maignan e Theo Hernandez da discutere, anche se con una situazione che si è fatta decisamente più complessa con il passare delle settimane. Per il Milan, sarà fondamentale capire da chi ripartire, tra i big, per poi orientarsi sui rinforzi per andare all’assalto di un campionato di vertice, cancellando il fallimento di questa stagione.