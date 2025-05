Milan-Allegri, fumata bianca: il livornese ha firmato | CM.IT

Le ultimissime sul tecnico livornese pronto a legarsi nuovamente al Diavolo. Ecco cosa sta accadendo in questi istanti

AGGIORNAMENTO ORE 18.49 РLa firma sul contratto ̬ arrivata: Massimiliano Allegri ̬ il nuovo allenatore del Milan.

Ci siamo, Massimiliano Allegri è pronto a mettere nero su bianco con il Milan. Il pressing di Igli Tare, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani ha avuto i suoi frutti e ben presto il tecnico livornese diventerà la nuova guida del Diavolo.

Proprio in questi istanti – come confermato a Calciomercato.it – si sta svolgendo un incontro tra le parti per chiudere definitivamente la trattativa dopo il sì verbale arrivato nel pomeriggio. Per Allegri accordo di 2/3 anni a cinque milioni di euro netti a stagione più bonus. Bonus legati alla qualificazione in Champions League e alla vittoria dello Scudetto.

Il pressing del Milan nei confronti di Massimiliano Allegri è iniziato nella giornata di ieri: Igli Tare ha premuto il piede sull’acceleratore, con l’idea di anticipare la concorrenza del Napoli, che con Manna aveva già trovato un accordo di massima. E’ evidente che Antonio Conte sempre più vicino alla permanenza in Campania ha spinto ancor di più il livornese nel capoluogo lombardo.

Milan, si riparte da Allegri: il pressing di Tare per la firma

Allegri non aspettava altro che una chiamata da Milano. Una chiamata che pensava potesse arrivare già lo scorso anno, quando riteneva la rosa del Diavolo all’altezza della situazione per vincere lo Scudetto.

Ma solo nelle ultime ore, Igli Tare e Giorgio Furlani hanno deciso di mettere sul tavolo l’offerta giusta, con l’idea di chiudere immediatamente. Â Le sorprese nel calcio, d’altronde, sono dietro l’angolo e dall’altra sponda di Milano, dopo la finale di Champions League, con Simone Inzaghi corteggiato dall’Arabia Saudita, tutto potrebbe succedere. Ma il Milan e Allegri, ormai, vedono il traguardo.

Ora Igli Tare potrà pensare al mercato e alle trattative per i rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan. Sono davvero parecchie le cose da fare e l’albanese ha dimostrato fin da subito di non aver alcuna voglia di perdere tempo. Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a nascere subito. Il Diavolo dovrà farsi trovare pronto ai nastri di partenza: c’è un pubblico, quello rossonero, davvero indignato, da convincere. E il segreto è solo uno, vincere. Non è un caso se Tare e Furlani hanno deciso di puntare sul pragmatismo del mister livornese.