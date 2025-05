Le ultime ore di Conte a Napoli: la decisione e ‘il pressing interno’ | CM.IT

Antonio Conte e il Napoli, un matrimonio che può proseguire: il vertice a Roma ha aperto spiragli, ma una pressione interna può essere decisiva

Qualche giorno prima dello Scudetto sembrava ormai giunta ai titoli di coda la favola tra Antonio Conte e il Napoli. Il tecnico azzurro aveva anche fatto trapelare, attraverso la conferenza stampa, che quella contro il Cagliari “sarebbe stata l’ultima partita della sua nuova esperienza”. E invece, la vera ultima partita l’ha giocata a Roma, con De Laurentiis.

Lì, in quelle quattro mura all’interno dell’abitazione del presidente partenopeo, si è giocata una partita importantissima. Forse vitale per il produttore cinematografico, che aveva già ringraziato il suo allenatore per quanto fatto, facendo quasi credere di lasciarlo andare verso altri lidi. Per poi convincerlo, proponendogli continuità al progetto vincente creato dallo stesso Antonio Conte.

Il tecnico si era fatto un’idea del suo futuro, ma terminate le 3 ore assieme a Manna e Chiavelli ha chiesto un tempo di riflessione. E questo è da considerare quasi una vittoria per Aurelio De Laurentiis, che infatti ha sorriso e alzato un pollice verso le telecamere in uscita dal palazzo a seguito del meeting con il mister. Nelle ultime ore, però, Conte sembra essersi convinto. E un fattore può essere decisivo.

Napoli, Conte verso la permanenza e Allegri si allontana

Immediatamente dopo il vertice a Roma con il presidente De Laurentiis, Antonio Conte è tornato con la moglie a Napoli. A casa sua. Qui è iniziato il tempo della riflessione, della meditazione. Tra un caffè ai baretti del quartiere di San Pasquale a Chiaia e quelle immagini della festa Scudetto sul lungomare nella testa.

Secondo quanto risulta alla redazione di Calciomercato.it, i cambiamenti dell’organigramma alla Juventus, con l’arrivo di Comolli dopo l’esperienza al Tolosa, avrebbero un po’ raffreddato la pista del ritorno in bianconero di mister Conte. Le riflessioni interne, il ruolo di Giuntoli tutto da chiarire, sono temi che pesano nella valutazione finale dell’attuale allenatore del Napoli. Oltretutto, ha raccolto feedback positivi dal vertice con De Laurentiis. Il Napoli gli ha offerto garanzie tecniche. E un mercato stellare.

Per non parlare della pressione interna. Infatti, la famiglia sta benissimo in città. La moglie Elisabetta si è sbilanciata con i tifosi, promettendo di fare di tutto per convincerlo a restare a Napoli. E così anche i membri del suo staff. Oriali è rimasto colpito dall’entusiasmo della piazza azzurra. Addirittura, nella calda serata del 28 maggio, Elvis Abbruscato – collaboratore tecnico voluto da Antonio in estate – ha postato sui social un messaggio di un ristoratore: “Ci vediamo a luglio“. Un piccolo indizio che, sommato al momento di riflessione del mister, porta ad una conclusione: il confronto a Roma potrebbe esser stato cruciale. Cresce l’ottimismo attorno all’ambiente partenopeo: Conte può restare un altro anno a Napoli.

La risposta definitiva tra le giornate di venerdì 30 e sabato 31, mentre Massimiliano Allegri – contattato ad aprile da De Laurentiis – stringe contatti con il Milan.