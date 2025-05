De Laurentiis scatenato alla parata Scudetto e la moglie di Conte fa una promessa | VIDEO CM.IT

Napoli in festa dopo la vittoria del tricolore, ma tiene ancora banco il futuro del tecnico

La parata comincia puntuale. La squadra arriva con il traghetto, attraversa il golfo di Napoli e si ferma al molo Luise, accolta da migliaia di persone. Ci sono tutti i protagonisti sui due pullman. Da una parte la squadra, con presidente, mister e Ds Manna. Dall’altra Jacqueline, la vice presidente, Valentina De Laurentiis, la moglie di Antonio Conte. Tutti euforici, a partire dal patron azzurro che come un direttore d’orchestra si diverte a suggerire il tempo e il ritmo delle canzoni che partono dagli autobus.

I pullman partono alle 15 circa dal molo per poi arrivare a piazza Vittoria e ritornare indietro. Centinaia di migliaia di persone sono presenti ad un appuntamento epocale. Dopo 4 Scudetti è la prima volta nella storia di Napoli che si organizza una parata per la città. E De Laurentiis, da buon cineasta, l’ha organizzata sul lungomare più azzurro d’Italia. Una scelta sorrentiniana.

La folla intona cori per Conte, per la squadra, ma anche per il Presidente, ormai riappacificato con i suoi tifosi dopo i due scudetti.

Futuro Conte, la moglie annuncia: “Farò di tutto”

Immancabile la coppa Campioni d’Italia. Ma spunta anche una bandiera per il piccolo Daniele, scomparso nei mesi scorsi a causa di una malattia che l’ha strappato alla vita troppo presto. Su uno dei pullman erano presenti anche i suoi genitori, molto legati a Edo De Laurentiis e a tutti i calciatori.

Affianco a Jacqueline Baudit, compagna del presidente, c’è Elisabetta, la moglie di Antonio Conte. È emozionatissima, si lascia prendere dall’entusiasmo generale e ai ragazzi presenti ai piedi del pullman che gli chiedono di restare a Napoli, dice loro “farò di tutto”. Il gesto e il labiale non tradiscono. Che questo Scudetto possa fare cambiare idea a Conte? Servirà anche la mano di Elisabetta.

Ma non è finita qui. Il presidente De Laurentiis durante la festa Scudetto ha annunciato di aver parlato con la famiglia di Kevin De Bruyne: “Sembra che abbia comprato una bellissima villa”. Poi va cauto e non ufficializza il colpo, ma come raccontato in questi giorni la trattativa è in fase terminale: De Bruyne sarà un nuovo calciatore del Napoli.